Powrót siarczystego mrozu. Zacznie się za kilka godzin

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że najbliższa noc będzie pochmurna. Na południu i w centrum kraju prognozowane są opady śniegu i deszczu oraz opady marznące powodujące gołoledź, na północy śnieg.

Powrót siarczystych mrozów. - 15 stopni na północnym wschodzie

Miejscami w Małopolsce na Podkarpaciu mogą utworzyć się silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Pod koniec dnia temperatura spadnie do ok. -15 st. C na Suwalszczyźnie. W centrum kraju termometry wskażą około -4, -6 st. C, a na południu 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, w Sudetach porywisty, do 80 km/h.

W niedzielę w centrum i na północy zachmurzenie będzie całkowite i duże. Na południu wystąpią większe przejaśnienia. W centrum dominować będą opady marznącego deszczu powodującego gołoledź, na północy prognozuje się opady śniegu, na południu deszczu.

Termometry wskażą od -9 st. C na Suwalszczyźnie, około 0 st. C w centrum i do 4-5 st. C na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni, w górach porywisty.



Jego prognozowana prędkość to 80 km/h w Karkonoszach, do 75 km/h w Tatrach i do 65 km/h w Bieszczadach.W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże i całkowite, z większymi przejaśnieniami na południu. W centrum i na północy spadnie marznący deszcz i deszcz ze śniegiem.

Temperatura w nocy wyniesie od -8 na Suwalszczyźnie, około 0 st. C w centrum i do 2-3 st. C na południu kraju.

