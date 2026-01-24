Wspomniane planetoidy odkryli wspólnie dwaj watykańscy astronomowie: o. Rochard P. Boyle SJ oraz jego wieloletni współpracownik Kazimieras Černis. Obiekty zlokalizowano przy użyciu teleskopu VATT Obserwatorium Watykańskiego, zainstalowanego na górze Graham w Arizonie.

Łącznie odkryto w ten sposób pięć nowych planetoid. Dwie z nich - Faustina oraz Ledochowska - otrzymały imiona polskich zakonnic, s. Faustyny Kowalskiej (1905-1938) oraz s. Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939). Informację tę przekazał najnowszy biuletyn Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU).

Faustina i Ledochowska. Planetoidy otrzymały imiona polskich świętych

Zarówno watykańscy naukowcy, jak i polscy wierni mają szczególne powody do radości. Zespół z Obserwatorium Watykańskiego nadał nazwy pięciu nowoodkrytym obiektom w przestrzeni kosmicznej. Upamiętnione w ten sposób zostały dwie polskie święte.

Pierwszą z nich jest siostra Faustyna Kowalska - zakonnica i mistyczka znana z objawień Jezusa oraz z orędzia o Bożym Miłosierdziu. Prowadzony przez nią "Dzienniczek" przyczynił się do rozwoju nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia na całym świecie.

W 2000 roku Kowalska została kanonizowana przez Jana Pawła II i jest czczona jako "Apostołka Bożego Miłosierdzia". Planetoidę nazwaną na jej cześć odkryto 13 listopada 2012 roku. Od tej pory obiekt ten będzie znany jako (798737) Faustina.

ZOBACZ: Zaskakujące poziomy emerytur w Polsce. ZUS ujawnia rekordzistów

Drugą z wyróżnionych zakonnic jest siostra Urszula Ledóchowska. W 1920 roku założyła ona Zgromadzenie Sióstr Serca Jezusa Konającego, którego misją jest głoszenie miłości Serca Jezusowego.

Ledóchowska przez całe życie angażowała się w misję wychowywania dzieci i młodzieży, a także służbę najbardziej potrzebującym i uciśnionym. Została kanonizowana w 2003 roku. Planetoidę, która otrzymała nazwę (798772) Ledochowska, odkryto 20 listopada 2012 roku.

Hołd dla polskich świętych. Zapisały się w historii kosmosu

Proces nadawania nazw planetoidom nadzoruje zespół Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Gdy planetoida zostaje odkryta po raz pierwszy, otrzymuje "oznaczenie tymczasowe" oparte na dacie odkrycia i zapisywane symbolami.

Proponowana planetoidy jest oceniana i musi spełniać określone wytyczne IAU. Nie może ona przekraczać 16 znaków i zazwyczaj jest zapisywana jako jedno słowo. Po akceptacji IAU, nowe stają się oficjalnie po ich opublikowaniu w Cyrkularzu Małych Ciał (Minor Planet Circular).

ZOBACZ: Niespodziewany ruch Łukaszenki. Zarządził kontrolę białoruskich wojsk

Oprócz s. Kowalskiej i Ledóchowskiej, watykańscy naukowcy wyróżnili również dwóch astronomów: ks. Matteo Galaverniego oraz o. Bayu Risanto SJ, jak i hiszpańskiego jezuitę Garcię Alabiano.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni