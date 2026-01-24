Jak informują pogranicznicy, 22 stycznia służba dyżurna wachty portowej Bazy Jednostek Pływających w Starej Pasłęce otrzymała zgłoszenie o planowanym wejściu na zamarznięty akwen Zalewu Wiślanego.

Rybacy przekazali informację, że zamierzają wystawić podlodowy zestaw połowowy. Wcześniej sprawdzali grubość pokrywy lodowej, która wynosiła ok. 30 cm. Ocenili, że to wystarczy do prowadzenia bezpiecznego połowu.

Łowili ryby na zamarzniętym akwenie. Zbliżyli się do granic Rosji

Okazało się, że rybacy źle oszacowali przebieg granicy państwowej i w konsekwencji zbliżyli się do terytorium Rosji.

ZOBACZ: Nowy plan NATO. "Strefa zautomatyzowana" na wschodniej flance

"Chwilę później, w ich pobliżu znalazła się jednostka dyżurna Straży Granicznej SG-413. W rejonie wiechy granicznej nr 11 funkcjonariusze zastali 4 rybaków zajętych wystawianiem zestawu połowowego pod lodem. Mężczyzn wylegitymowano i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości" - czytamy w oficjalnym komunikacie Straży Granicznej.

Możliwość nieumyślnego przekroczenia granicy nie umknęła uwadze Rosjan, którzy wysłali w ten rejon swojego "poduszkowca". "Przyglądali się całej sytuacji z bezpiecznej odległości i nie reagowali, gdyż nie doszło do naruszenia" - informują pogranicznicy.

ZOBACZ: Koniec trójstronnych rozmów w Abu Zabi. Zełenski o pierwszych ustaleniach

Funkcjonariusze nakazali rybakom, aby przesunęli zestaw połowowy o 200 m na zachód. Przypomnieli im też o zasadach bezpieczeństwa przebywania na lodzie oraz obserwowaniu warunków i zmian pogodowych.

Po zakończeniu połowu rybacy bezpiecznie wrócili na ląd - podsumowuje Straż Graniczna.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni