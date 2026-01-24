Polsat News: Nawrocki z ofertą dla Trumpa. Chodzi o Radę Pokoju

O pomyśle umowy, jaki powstał w administracji Karola Nawrockiego, powiedziała w sobotnim "Kalejdoskopie Wydarzeń" Dorota Gawryluk. Celem potencjalnego porozumienia między Polską a USA miałoby być wzmocnienie obrony naszego kraju, jak i całej granicy wschodniej NATO.

Dziennikarka Polsat News w dyskusji z Janem Wróblem powiedziała, iż Nawrocki "miał na stole pewną kartę". - Nie wiem czy nią zagrał, czy nie, ale była taka propozycja, którą my mieliśmy przedstawić Stanom Zjednoczonym, żeby w zamian za wejście do Rady Pokoju Amerykanie zgodzili się na stałą bazę wojskową w Polsce - powiedziała Gawryluk.

Jak przypomniała, obecnie w Polsce istnieje rotacyjna baza wojskowa USA. Gościmy u siebie około 8,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. - To nie jest dobrze. Na pewno poprawiłoby to nasze bezpieczeństwo i poczucie, że Amerykanie tutaj są na stałe, a nie przypadkowo - mówiła Gawryluk.

Polska w Radzie Pokoju w zamian za stałą obecność wojsk USA?

Wróbel skomentował natomiast, że "miliard dolarów i kilka nudnawych sesji w ramach Rady Pokoju, której przyszłości nie wróżę, za to, żebyśmy mieli stałą bazę, to idealny deal". - To jest bardzo dobra karta. Gdyby ją się udało postawić za tę cenę czy za inną na stole, to kłaść, kłaść, kłaść - uznał.

Donald Trump zainaugurował Radę Pokoju w czwartek podczas 56. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Tłumaczył, że jest to gremium, które ma współpracować z ONZ przy rozwiązywaniu konfliktów na świecie. W rozmowie z mediami Trump powiedział, że ONZ ma "wspaniały potencjał" i "współpraca z Radą Pokoju będzie czymś dobrym dla ONZ".

Oprócz amerykańskiego prezydenta dokument podpisali przedstawiciele 19 państw, m.in.: premier Węgier Viktor Orban i prezydent Argentyny Javier Milei, a także przedstawiciele Bahrajnu, Maroka, Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Indonezji, Jordanii, Kazachstanu, Kosowa, Pakistanu, Paragwaju, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Uzbekistanu i Mongolii.

Rada Pokoju Donalda Trumpa. Wśród zaproszonych Karol Nawrocki

Wśród zaproszonych do Rady Pokoju przywódców znalazł się prezydent Karol Nawrocki, który uczestniczył w uroczystości inaugurującej Radę, ale nie złożył podpisu pod dokumentem założycielskim. Nawrocki zapewnił w czwartek, że jest w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie ewentualnego członkostwa Polski w Radzie Pokoju.

Nawrocki dodał, że przekazana Kancelarii Prezydenta opinia MSZ w tej sprawie była "nie do końca poważna". Podczas czwartkowej konferencji powiedział, że choć nie złożył podpisu podczas uroczystości, to uczestniczył w niej. - To prestiż, że Polska jest zapraszana do gremiów, które mają rozstrzygać także kwestie Bliskiego Wschodu, kwestie wojny między Izraelem a Palestyną - oświadczył.

- Natomiast w związku z kwestiami konstytucyjnymi, legislacyjnymi, pewnym porządkiem prawnym, ustrojowym w Polsce swojego podpisu nie złożyłem - dodał.

Przyłączenie Polski do organizacji międzynarodowej oznacza konieczność przeprowadzenia tzw. dużej ratyfikacji przez prezydenta za zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie o umowach międzynarodowych, także przy odpowiedniej uchwale Rady Ministrów.

