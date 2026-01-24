Nowy plan NATO. "Strefa zautomatyzowana" na wschodniej flance

Generał Thomas Lovin, zastępca szefa sztabu Dowództwa Wojsk Lądowych NATO powiedział w komentarzu dla "Welt am Sonntag"", że w krajach Sojuszu graniczących z Rosją "zobaczymy znacznie większe zapasy broni niż dotychczas".

Wojskowy dodał, że planowany zautomatyzowany system będzie kompleksowy i wielopoziomowy. Wyjaśnił, że "strefa zautomatyzowana" zostanie zorganizowana w taki sposób, że w pierwszej fazie ewentualnej inwazji opór przeciwnikowi będzie stawiała broń robotyczna.

Nowy system NATO. Powstanie na wschodniej flance

Lovin zaznaczył, że na tym etapie będą podejmowane próby powstrzymania wrogiej piechoty. Wskazał, że działania te będą odbywały się na terenach w większości niezamieszkiwanych przez ludność cywilną.

Jak zauważa ukraińska agencja UNIAN, wypowiedzi Lovina stanowią pierwszą publiczną zapowiedź nowej koncepcji obronnej NATO, która - według "Welt am Sonntag" - ma zostać wdrożona do końca 2027 roku.



Przedstawiciel NATO nie wskazał, w jakich krajach miałyby pojawić się nowy system oraz zwiększona koncentracja broni, ale można przypuszczać, że w plany te włączona jest również Polska.

Wcześniej media donosiły, że armia brytyjska dokona reorganizacji wojsk lądowych w ramach przygotowań do potencjalnej wojny w 2027 roku. Kluczowym elementem mają być w tym przypadku systemy oparte na sztucznej inteligencji.

Zastosowane zostanie również podejście "20:40:40" zgodnie z którym mniejsza część głównych sił będzie przypadać na ciężkie platformy załogowe (bojowe wozy piechoty, czołgi, śmigłowce szturmowe), a większa na systemy bezzałogowe i tanią broń jednorazowego użytku.

adg / polsatnews.pl