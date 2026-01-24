Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Niskie temperatury zostaną z nami przynamniej do końca weekendu. IMGW ostrzega kierowców m.in. przed marznącymi opadami deszczu, które mogą powodować na drogach gołoledź. Najtrudniejsze warunki pogodowe odczują mieszkańcy południowej części Polski.

Właśnie tam obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem i marznącym deszczem. Alerty II stopnia przed gołoledzią obejmują województwa: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz część województw lubelskiego, opolskiego i łódzkiego. Alerty będą w mocy co najmniej do godziny 10.00 w niedzielę.

Marznące opady deszczu nie ominą również Dolnego Śląska oraz części Mazowsza, Lubelszczyzny, Wielkopolski oraz ziemi opolskiej i łódzkiej. Na tych obszarach mogą pojawić się mżawki oraz słabe opady wywołujące gołoledź.

⚠️ OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW



🟡 Silny mróz (1°)

🥶 Nocą -16°C do -13°C

⏰ 24.01 (21:00) – 25.01 (08:00)

🟠🟡 Opady marznące (2° / 1°)

🌧️ Marznący deszcz i mżawka – gołoledź

⏰ Do 25.01 rano

https://t.co/16QmSAFVB6#pogoda #ostrzeżenia pic.twitter.com/clTysrOjPN — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 24, 2026

Pogoda na weekend. Zachmurzenie, mróz i gołoledź

W sobotę niemal w całym kraju możemy spodziewać się silnego zamglenia i zachmurzenia. Na południu kraju pojawią się mgły ograniczające widoczność nawet do 400 metrów, które mogą lokalnie osadzać szadź. W połączeniu z marznącymi opadami deszczu pogoda w południowej Polsce znów nie będzie więc sprzyjać kierowcom.

Najzimniej będzie na północnym wschodzie kraju - mieszkańcy tych rejonów mogą spodziewać się nawet -9 st. C. W pozostałych częściach kraju temperatura utrzyma się w okolicach zera, z małymi wyjątkami. Na zachodzie i południu Polski miejscami wyniesie ona od 1 do 3 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jedynie wysoko w Karpatach osiągnie on prędkość w porywach do 65 km/h, co może spowodować zamiecie śnieżne. A w nocy z soboty na niedzielę mrozy sięgną nawet 16 stopni na minusie na południowo-wschodnich krańcach Polski. Niemal w całym kraju możemy spodziewać się również marznących opadów deszczu i deszczu ze śniegiem.

Ostrzeżenia przed smogiem. RCB wysyła alerty

Podobne warunki atmosferyczne utrzymają się również w niedzielę. Południe Polski znów nawiedzą mgły ograniczające widoczność, a temperatura wyniesie od -9 st. C. na północnym-wschodzie do 5 st. C. na południu. Trwający sezon grzewczy sprzyja również pogorszeniu jakości powietrza.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w związku z tym alerty dla mieszkańców województwa małopolskiego i śląskiego. Najgorsza jakość powietrza prognozowana jest w powiecie żywieckim na Śląsku oraz w powiecie suskim i w Nowym Sączu w Małopolsce. "Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez RCB.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! Dziś (24.01) prognozowana zła jakość powietrza - SMOG (pył zawieszony - PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń”.



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województw:

▪️ śląskiego (powiat żywiecki);

pic.twitter.com/x55qj5AhGd — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 24, 2026

Pył PM10 wykryty we wspomnianych powiatach jest jednym ze składników smogu, zawierającym substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe.

