Media: Moskwa szuka następcy Kadyrowa. "Ludzie są zastraszeni"

Pod koniec grudnia zeszłego roku przywódca Czeczenii trafił do moskiewskiego szpitala. Jak donosił ukraiński wywiad, stan zdrowia Kadyrowa w ostatnim czasie znacznie się pogorszył. Przywódca cierpi na niewydolność nerek i jest poddawany dializom. Zgodnie z przewidywaniami strony ukraińskiej, Kreml już teraz omawia kandydatury na jego następcę.

Niezależny rosyjski serwis Ważnyje istorii, powołując się na źródło bliskie Kremlowi i Jednej Rosji, określa sytuację w Czeczenii jako wyjątkowo poważną. Moskwa ma tam siać atmosferę terroru i zastraszać wszystkich, którzy mogliby przekazać dalej najnowsze informacje z kraju.

Kreml szuka nowych władz Czeczenii. "Ludzie są zastraszani"

"Wszystko, co dzieje się obecnie w Czeczenii, jest starannie ukrywane, a zachodzą tam bardzo złożone procesy. Ludzie są poważnie zastraszani; nikt nie mówi o tym, co się dzieje. Miejscowym powiedziano, że 'jeśli pojawią się jakieś przecieki, po prostu wymordujemy wszystkich, każdą rodzinę, aż do siódmego pokolenia'" - mówił w rozmowie z serwisem anonimowy informator.

Kreml rozważa obecnie, który zaufany człowiek Kadyrowa mógłby przejąć jego obowiązki w przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub śmieci.

Wśród najbardziej prawdopodobnych i dogodnych dla rosyjskich władz kandydatów wymienia się Magomeda Daudowa, Aptiego Ałaudinowa oraz najstarszego syna Ramzana – Achmata Kadyrowa.

Dotychczas przygotowywany do przejęcia obowiązków ojca 18-letni Adam Kadyrow w styczniu uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Zgodnie z prawem nie będzie on jednak mógł rządzić Czeczenią aż do 2037 roku, gdy skończy 30 lat.

Najbardziej prawdopodobne jest mianowanie któregoś z lojalnych współpracowników Kadyrowa. Rosyjski serwis wskazuje tu na Adama Delimchanowa (deputowanego do Dumy Państwowej z Czeczenii) i Magomeda Daudowa (przewodniczącego rządu czeczeńskiego).

Jak zauważa portal, Moskwa jest szczególnie wyczulona na ewentualną zmianę władzy w Czeczenii ze względu na utrzymanie stabilności w regionie. Dzięki obsadzeniu innego kandydata bliskiego Kadyrowowi, nowe władze prawdopodobnie uniknęłyby protestów ze strony osób prześladowanych przez poprzedniego przywódcę.

