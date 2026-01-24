Negocjacje pomiędzy przedstawicielami trzech krajów rozpoczęły się w piątek i koncentrowały się na strefach buforowych oraz mechanizmach kontroli - przekazała brytyjska telewizja Sky News. Były to pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa jednocześnie spotkali się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.

Przebieg negocjacji skomentował w serwisie X prezydent Ukrainy Wolodymyr Zełenski. "Dużo omówiono i ważne jest, aby rozmowy były konstruktywne" - napisał. Przekazał, że strona amerykańska poruszyła m.in. kwestię warunków bezpieczeństwa niezbędnych do osiągnięcia celu, jakim jest zakończenie wojny.

Pierwsze takie rozmowy. "W konstruktywnej atmosferze"

Prezydent Ukrainy poinformował, że wszystkie strony negocjacji zgodziły się na złożenie w swoich stolicach sprawozdania z każdego aspektu spotkań i koordynowanie dalszych działań ze swoimi przywódcami.

"Przedstawiciele wojskowi określili listę zagadnień do omówienia na ewentualnym kolejnym spotkaniu. O ile będzie gotowość do dalszych działań – a Ukraina jest na to gotowa – odbędą się kolejne spotkania, potencjalnie już w przyszłym tygodniu" - napisał Zełenski. Dodał, że oczekuje od delegacji reprezentującej Ukrainę osobistego sprawozdania po powrocie. Ze strony ukraińskiej w rozmowach uczestniczyli m.in. gen. Wadym Skibicki, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy gen. Kyryło Budanow i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Rustem Umerow.

Rzecznik rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) przekazał, że rozmowy między delegacjami Rosji, Ukrainy i USA przebiegły w "konstruktywnej atmosferze". Jak poinformował, rozmowy skupiły się na wciąż nierozstrzygniętych elementach planu pokojowego zaproponowanego przez USA.

Cytowane przez Reutera rosyjskie MSZ zadeklarowało, że Kreml jest gotów na kontynuację rozmów.

Rozmowy rosyjsko-ukraińskie. ZEA ubiegały się o nie już wcześniej

ZEA od lat starają się pozycjonować jako neutralny partner w relacjach międzynarodowych, utrzymując jednocześnie partnerskie stosunki m.in. ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami czy Unią Europejską i nawet – w ograniczonym zakresie – z Iranem.

Według agencji Reutera już na początku 2025 roku ZEA zaproponowały Waszyngtonowi zorganizowanie ukraińsko-rosyjskich rozmów pokojowych w Abu Zabi. Kraj ten pośredniczył dotychczas w kilkunastu mediacjach w konflikcie rosyjsko ukraińskim, które doprowadziły do uwolnienia łącznie 4641 jeńców z obu stron — przypomniało w piątek emirackie ministerstwo spraw zagranicznych.

ZEA realizują strategię jednoczesnego rozwijania relacji z wieloma ośrodkami siły. Państwo to utrzymuje bliską współpracę wojskową i w zakresie bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi — na jego terytorium znajdują się m.in. amerykańska baza lotnicza Al-Dhafra oraz terminal logistyczny dla marynarki USA. Współpracuje także z innymi partnerami zachodnimi, m.in. Francją, której siły zbrojne dysponują od 2009 roku stałą bazą w stolicy.

Jednocześnie Abu Zabi pogłębia relacje gospodarcze i polityczne z Rosją - m.in. umożliwiając napływ rosyjskiego kapitału i inwestycji do sektora nieruchomości oraz usług finansowych po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, a także utrzymując regularne kontakty dyplomatyczne na szczeblu przywódców.

