Według szacunków ukraińskiego wywiadu Rosja posiada obecnie nie więcej niż 3-4 takie pociski. Oresznik to hipersoniczna rakieta balistyczna średniego zasięgu (5,5 tys. km), co pozwala sięgać celów nie tylko w Ukrainie, ale także w Europie.

"Jednocześnie rosyjskie Ministerstwo Obrony planuje wprowadzić Oresznik do masowej produkcji w 2026 roku i produkować pięć lub więcej takich pocisków rocznie" - powiedział Ługowski.

Wiceszef ukraińskiego wywiadu: Rosja ma problem ze sprzętem

Wiceszef ukraińskiego wywiadu zauważył, że Oresznik ma bardziej polityczny niż wojskowy charakter.

- To przede wszystkim narzędzie do zastraszania naszych partnerów w Europie. Jego skuteczność bojowa jest wątpliwa. Oresznik opiera się na technologiach z ubiegłego wieku i wymaga stałego wsparcia technicznego oraz szybkiej eliminacji różnych usterek - powiedział.

Ukraińskie służby specjalne również, że rosyjski potencjał militarny pozostaje ograniczony. Przede wszystkim chodzi o produkcję pojazdów opancerzonych i systemów artyleryjskich.

- W związku z tym produkcja nowych czołgów w Federacji Rosyjskiej ma wzrosnąć w tym roku o 20 proc., do 260 sztuk. Jednak wolumen odzysku zmniejszy się o co najmniej 40 proc. Łącznie trafią one do wojsk o jedną trzecią mniej niż w roku poprzednim - powiedział Ługowski.

- Są obszary, w których wróg stawia sobie za cel coroczne zwiększanie produkcji. Chodzi o pociski manewrujące i balistyczne, bezzałogowe statki powietrzne, amunicję artyleryjską i bomby lotnicze. Widzimy jednak, że plany ich produkcji są ograniczone mocami produkcyjnymi i brakiem importowanej elektroniki. W większości przypadków zwiększenie produkcji niektórych rodzajów broni jest możliwe jedynie poprzez ograniczenie innych - wyjaśnił mundurowy.

Czy Oresznik jest groźną bronią? Mnożą się wątpliwości

Wcześniej analitycy, cytowani przez agencję UNIAN, wyrażali wątpliwości, czy w wersji konwencjonalnej Oresznik jest w ogóle zdolny do wyrządzenia znacznych szkód swojemu celowi.

Według Defense Express, energia kinetyczna każdej głowicy Oresznik odpowiada energii około 50 kg trotylu. Jednak ze względu na całkowity brak efektów odłamkowo-burzących i odłamkowych, rzeczywista zdolność rażenia jest znacznie niższa niż konwencjonalnej bomby lotniczej FAB-100 o masie 100 kg.

17 stycznia rosyjskie kanały monitorujące przebieg konfliktu poinformowały o ataku dronów na poligon Kapustin Jar, z którego Federacja Rosyjska wystrzeliła rakietę Oresznik na Ukrainę.

Zestrzelenie pocisku tego typu pozostaje bardzo trudne ze względu na jego prędkość i wysokość lotu.

