Co najmniej siedem osób zginęło, a 25 innych odniosło obrażenia, gdy w piątek w niespokojnej prowincji Chajber Pasztunchwa w północno-zachodnim Pakistanie napastnik zdetonował kamizelkę wypełnioną materiałami wybuchowymi wśród weselnych gości.

Lokalna policja przekazała, że do ataku doszło w rezydencji Noora Alama Mehsuda, prorządowego lidera społeczności w dystrykcie Dera Ismail Khan. Wybuch wywołał panikę, doszło również do zniszczeń.

W chwili ataku goście tańczyli, a eksplozja doprowadziła do zawalenia się dachu, co utrudniło akcję ratunkową i dotarcie do osób uwięzionych pod ruinami - podało "India Today". Urzędnicy dodali, że wśród zabitych był tak zwany "dobry talib", jak określa się byłych bojowników, którzy poddali się władzy państwa, natomiast pozostałe ofiary to jego krewni.

Pakistan. Trwa czarna seria ataków

Policja poinformowała, że zabici i ranni zostali przetransportowani do pobliskiego szpitala, gdzie stan kilku poszkodowanych określono jako krytyczny. Agencja AP podała, iż służby bezpieczeństwa odgrodziły teren i rozpoczęły operację poszukiwawczą, aby zidentyfikować ewentualnych wspólników. Według wstępnych doniesień wśród ofiar śmiertelnych znalazł się Waheedullah Mehsud, lider komitetu pokoju.

Żadna grupa nie przyznała się do organizacji zamachu, jednak o zorganizowanie zamachu podejrzewa się pakistańskich talibów, znanych jako Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), którzy w ostatnich latach dokonali w kraju licznych ataków. Na początku tego miesiąca uzbrojeni napastnicy zabili czterech członków komitetu pokoju w dystrykcie Bannu w prowincji Chajber Pasztunchwa. Z kolei w listopadzie siedem osób zginęło w ataku na biuro komitetu pokoju - również w tej samej prowincji.

