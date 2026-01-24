Podczas przemówienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos prezydent USA Donald Trump wielokrotnie krytykował NATO i stwierdził, że Stany Zjednoczone nie czerpią z niego żadnych korzyści. Wspomniał przy tym o niewystarczającym zaangażowaniu Sojuszu w wojnę w Afganistanie.

Do sprawy odniósł się w sieci m.in. prezydent Karol Nawrocki, który złożył hołd żołnierzom poległym we wspomnianym konflikcie. Nie skomentował on jednak bezpośrednio słów krytyki, jakie padły ze strony prezydenta USA. Nie wymienił również jego nazwiska ani kontekstu, w którym przypomina o zmarłych wojskowych.

ZOBACZ: Karol Nawrocki o dołączeniu do Rady Pokoju. Wspomniał o Putinie i Łukaszence

Dzień później, w sobotę, głos w tej sprawie zabrał polski premier. Donald Tusk uderzył w głowę państwa, jak i szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, którzy - jego zdaniem - niewystarczająco potępili kontrowersyjną wypowiedź Trumpa. "Czas wstać z kolan, panowie. Ludzie patrzą" - napisał na portalu X.

Donald Trump krytycznie o żołnierzach NATO w Afganistanie

Trump, który od dłuższego czasu zabiega o przejęcie kontroli nad Grenlandią, zarzucił państwom NATO, że niesprawiedliwie traktują działania USA. - My tak wiele dajemy i tak mało dostajemy w zamian. Ja krytykuję NATO od wielu lat, zrobiłem więcej, by pomóc NATO, niż jakikolwiek inny prezydent w historii, niż jakikolwiek inny człowiek. Nie byłoby NATO, gdybym ja się w to nie zaangażował - powiedział.

Przekonywał również, że Pakt Północnoatlantycki to "ulica jednokierunkowa", a same Stany Zjednoczone nie czerpią z Sojuszu niemal żadnych korzyści. Nawiązał m.in. do wojny w Afganistanie i oskarżył żołnierzy państw członkowskich o opieszałość w tym zakresie.

- Tak naprawdę, nigdy niczego od nich nie żądaliśmy. Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę poza linią frontu. Ale byliśmy bardzo dobrzy dla Europy i wielu innych krajów - mówił w wywiadzie dla Fox News.

ZOBACZ: Miliard na Radę Pokoju? Jarosław Kaczyński: Nie jesteśmy już państwem biednym

Na słowa amerykańskiego prezydenta jeszcze wtedy zareagował Tusk. Szef rządu skrytykował retorykę Trumpa i przypomniał, że w wojnie w Afganistanie zginęli również polscy żołnierze.

"22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" - pisał na platformie X.

Kaczyński reaguje na wypowiedź Trumpa. "Ma taki rozpędzony język"

Sprzeciw wobec narracji Trumpa wyrazili również szef MSZ Radosław Sikorski, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szereg polskich weteranów. Jak stwierdził na antenie RMF FM gen. Roman Polko, słowa Trumpa odzwierciedlają "cynizm tchórza, który sam na pierwszej linii nie był".

Komentarze w tej sprawie spłynęły również od polityków polskiej prawicy. We wtorkowy wieczór prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że "Polscy żołnierze to Bohaterowie", którzy "na zawsze zostaną w naszej pamięci". Powstrzymał się jednak od bezpośredniego uderzenia w słowa Trumpa.

Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński zapytany o stanowisko prezydenta USA, stwierdził, że "Donald Trump ma taki rozpędzony język". Zgodził się jednak z opinią, że wypowiedź Trumpa jest niesprawiedliwa wobec żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Niesprawiedliwa wobec Polaków, bo z różnymi innymi (żołnierzami z innych krajów) bywało różnie - ocenił.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni