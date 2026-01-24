Burza po słowach Trumpa o Afganistanie. Prezydent USA reaguje

W czwartek Donald Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO. - My nigdy ich nie potrzebowaliśmy. My nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy - stwierdził.

Fala oburzenia po słowach Trumpa. Prezydent USA reaguje

Ta wypowiedź wywołała falę oburzenia m.in. w Wielkiej Brytanii. Premier tego kraju Keir Starmer powiedział w piątek, że uwagi prezydenta USA o żołnierzach NATO w Afganistanie były skandaliczne i obraźliwe. Zasugerował, że Trump powinien przeprosić za wypowiedź, w której lekceważył udział sojuszniczych wojsk.

Do złożenia przeprosin wezwał również prezydenta USA Andy Reid, brytyjski weteran z Afgaistanu, cytowany przez BBC. Książę Harry, który sam dwukrotnie służył w Afganistanie, podkreślił, że ofiara poległych tam żołnierzy zasługuje na szacunek i prawdę.

W reakcji na falę oburzenia Trump zamieścił w sobotę wpis na platformie Truth Social.

"Wspaniali i niezwykle odważni żołnierze Wielkiej Brytanii zawsze będą ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki! W Afganistanie 457 osób poległo, wielu było poważnie rannych i należeli do najwspanialszych ze wszystkich żołnierzy. To więź zbyt silna, by można ją było kiedykolwiek zerwać. Wojsko Wielkiej Brytanii, o ogromnym sercu i duszy, nie ma sobie równych (poza USA!). Kochamy Was wszystkich i zawsze będziemy kochać!" - napisał amerykański przywódca.

Słowa Trumpa o misji w Afganistanie. Reakcje w Polsce

Do słów Trumpa odnieśli się również polscy przywódcy. Premier Donald Tusk we wpisie w X przypomniał, że w 2011 r. uczestniczył w Afganistanie w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. "Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" – stwierdził szef rządu.

"Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" – napisał w języku polskim i angielskim na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

Po zamachach 11 września 2001 r. Sojusz Północnoatlantycki po raz pierwszy i dotychczas jedyny powołał się na artykuł 5., mówiący o wspólnej obronie w razie ataku na jednego z sojuszników – choć formalnie misja nie była prowadzona na podstawie tego artykułu.

Do Afganistanu, obok sił Stanów Zjednoczonych, wkroczyły wojska wielu państw NATO, w tym Polski i Wielkiej Brytanii. Obecność zachodnich sojuszników w Afganistanie trwała blisko 20 lat. Zginęło ponad 3500 żołnierzy koalicji, najwięcej z nich - blisko 2500 - było Amerykanami. Armia brytyjska poniosła drugie pod względem wielkości straty.

adg / polsatnews.pl / PAP