"Zostań w domu, jeśli możesz". Niebezpieczne zjawisko utrzyma się w weekend
Koniec tygodnia może się okazać bardzo wymagający. Wszystko za sprawą niebezpiecznych marznących opadów, na które trzeba będzie uważać już od piątku wieczorem. Warunki będą na tyle groźne, że kilka instytucji przygotowało ostrzeżenia. Żółte i pomarańczowe alerty wydali synoptycy z IMGW. "Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
- Mieszkańcy południa Polski powinni przygotować się na odwilż i marznące opady grożące gołoledzią, o czym świadczą pomarańczowe i żółte ostrzeżenia wydane dla kilku województw
- W związku z pogarszającymi się warunkami na drogach i chodnikach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega i apeluje o ograniczenie podróży
- Na południu kraju możliwe są mgły ograniczające widoczność i osadzanie szadzi, co w połączeniu z opadami stworzy bardzo śliskie warunki
- Temperatura w weekend na południu kraju będzie dodatnia, sięgająca miejscami do 5 stopni Celsjusza, podczas gdy na północy utrzyma się mróz
Mieszkańcy południa Polski powinni przygotować się na odwilż. To właśnie w tej części kraju w najbliższych dniach będzie najcieplej. W ciągu dnia może być kilka stopni powyżej zera - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ponieważ do naszego kraju wrócą opady, na tych terenach może się zrobić bardzo ślisko.
Masa ostrzeżeń na południu. "Zostań w domu, jeśli możesz"
Synoptycy ostrzegają przed pogorszeniem się warunków jeszcze w piątek po południu i wieczorem. Na południu Polski zacznie padać marznący deszcz i mżawka, które mogą tworzyć śliską powierzchnię na drogach i chodnikach.
Najtrudniejsza sytuacja panować ma w centrum i na południu. Dlatego pomarańczowe ostrzeżenia IMGW obowiązują w województwach:
- śląskim;
- większości opolskiego (bez powiatów na krańcach północno-zachodnich);
- małopolskim;
- powiecie radomszczańskim w łódzkim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim;
- południowo-zachodnich rejonach lubelskiego.
Te ostrzeżenia drugiego stopnia utrzymają się do niedzieli do godz. 10:00 - prognozuje IMGW.
Niebezpiecznie będzie nie tylko tam. Do godz. 16:00 w sobotę ważne będą również żółte ostrzeżenia, obejmujące pozostałe tereny województwa opolskiego, wschodnią część dolnośląskiego, centrum i południe łódzkiego, wschodnie rejony wielkopolskiego, południowe powiaty mazowieckiego oraz centralną i południową część lubelskiego.
IMGW nie jest jedyną instytucją, która ostrzega przed zbliżającą się gołoledzią. Osobny komunikat wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa:
"Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - głosi alert RCB.
Otrzymały go osoby przebywające na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, łódzkiego oraz opolskiego.
Zarówno w sobotę jak i niedzielę aura będzie zdecydowanie bardziej wymagająca niż w ostatnich dniach. Zamiast wyżu na pogodę w naszym kraju wpłyną niże nadciągające z zachodu Europy.
Pogoda nie będzie spokojna. Sporo opadów i mgły
Sobota będzie pochmurna niemal wszędzie, choć możliwe będą jeszcze przejaśnienia na północy i zachodzie. W wielu miejscach może padać śnieg. Na południu kierowcom i pieszym mogą się dać we znaki opady deszczu ze śniegiem i deszczu, mogące lokalnie powodować gołoledź.
Oprócz tego na południu mogą występować mgły ograniczające widzialność miejscami do 400 metrów. Mogą też osadzać szadź, co zwłaszcza w połączeniu z marznącymi opadami stworzy bardzo śliskie warunki.
Utrzyma się podział na mroźną północ, z temperaturami za dnia dochodzącymi do -9, -6 stopni oraz znacznie cieplejsze południe, gdzie będzie od 0 do około 3 st. C na plusie. W reszcie kraju będzie mroźnie: od -4 do -1 stopnia Celsjusza.
Druga połowa weekendu nie będzie lepsza. W niedzielę również na niebie będzie wisieć sporo chmur, a przejaśnienia mogą występować na południu. W północnej Polsce popada śnieg, a w pozostałych rejonach śnieg z deszczem i sam deszcz, na południu miejscami marznący. Znów możliwe będą mgły na południu.
Na południu zrobi się jeszcze cieplej: tam można się spodziewać wartości dochodzących do nawet 5 stopni Celsjusza. W centrum będzie koło zera, a najzimniej cały czas będzie na północnym wschodzie, gdzie trzeba się liczyć z dziewięciostopniowym mrozem.
Przez cały weekend wiatr na nizinach przeważnie będzie słaby, choć w sobotę mocniej może powiać nad morzem. Cały czas najsilniejsze podmuchy nawiedzą góry. Wysoko w Karpatach porywy mogą osiągać do 55-70 km/h, a w Sudetach do 55 km/h.
