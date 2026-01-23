Mieszkańcy południa Polski powinni przygotować się na odwilż. To właśnie w tej części kraju w najbliższych dniach będzie najcieplej. W ciągu dnia może być kilka stopni powyżej zera - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ponieważ do naszego kraju wrócą opady, na tych terenach może się zrobić bardzo ślisko.

Masa ostrzeżeń na południu. "Zostań w domu, jeśli możesz"

Synoptycy ostrzegają przed pogorszeniem się warunków jeszcze w piątek po południu i wieczorem. Na południu Polski zacznie padać marznący deszcz i mżawka, które mogą tworzyć śliską powierzchnię na drogach i chodnikach.

Najtrudniejsza sytuacja panować ma w centrum i na południu. Dlatego pomarańczowe ostrzeżenia IMGW obowiązują w województwach:

śląskim ;

; większości opolskiego (bez powiatów na krańcach północno-zachodnich);

(bez powiatów na krańcach północno-zachodnich); małopolskim ;

; powiecie radomszczańskim w łódzkim ;

; świętokrzyskim ;

; podkarpackim ;

; południowo-zachodnich rejonach lubelskiego.

Te ostrzeżenia drugiego stopnia utrzymają się do niedzieli do godz. 10:00 - prognozuje IMGW.

IMGW IMGW wydał ostrzeżenia przed gołoledzią na południu Polski. Niektóre utrzymają się do niedzieli

Niebezpiecznie będzie nie tylko tam. Do godz. 16:00 w sobotę ważne będą również żółte ostrzeżenia, obejmujące pozostałe tereny województwa opolskiego, wschodnią część dolnośląskiego, centrum i południe łódzkiego, wschodnie rejony wielkopolskiego, południowe powiaty mazowieckiego oraz centralną i południową część lubelskiego.

IMGW nie jest jedyną instytucją, która ostrzega przed zbliżającą się gołoledzią. Osobny komunikat wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa:

"Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - głosi alert RCB.

RCB/X Z powodu marznących opadów wydano alert RCB dla siedmiu województw

Otrzymały go osoby przebywające na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, łódzkiego oraz opolskiego.

Zarówno w sobotę jak i niedzielę aura będzie zdecydowanie bardziej wymagająca niż w ostatnich dniach. Zamiast wyżu na pogodę w naszym kraju wpłyną niże nadciągające z zachodu Europy.

Pogoda nie będzie spokojna. Sporo opadów i mgły

Sobota będzie pochmurna niemal wszędzie, choć możliwe będą jeszcze przejaśnienia na północy i zachodzie. W wielu miejscach może padać śnieg. Na południu kierowcom i pieszym mogą się dać we znaki opady deszczu ze śniegiem i deszczu, mogące lokalnie powodować gołoledź.

Oprócz tego na południu mogą występować mgły ograniczające widzialność miejscami do 400 metrów. Mogą też osadzać szadź, co zwłaszcza w połączeniu z marznącymi opadami stworzy bardzo śliskie warunki.

Utrzyma się podział na mroźną północ, z temperaturami za dnia dochodzącymi do -9, -6 stopni oraz znacznie cieplejsze południe, gdzie będzie od 0 do około 3 st. C na plusie. W reszcie kraju będzie mroźnie: od -4 do -1 stopnia Celsjusza.

Druga połowa weekendu nie będzie lepsza. W niedzielę również na niebie będzie wisieć sporo chmur, a przejaśnienia mogą występować na południu. W północnej Polsce popada śnieg, a w pozostałych rejonach śnieg z deszczem i sam deszcz, na południu miejscami marznący. Znów możliwe będą mgły na południu.

Na południu zrobi się jeszcze cieplej: tam można się spodziewać wartości dochodzących do nawet 5 stopni Celsjusza. W centrum będzie koło zera, a najzimniej cały czas będzie na północnym wschodzie, gdzie trzeba się liczyć z dziewięciostopniowym mrozem.

WXCHARTS W niedzielę na południu będzie najcieplej. Niewykluczone, że w ciągu dnia będzie tam nawet pięć stopni powyżej zera

Przez cały weekend wiatr na nizinach przeważnie będzie słaby, choć w sobotę mocniej może powiać nad morzem. Cały czas najsilniejsze podmuchy nawiedzą góry. Wysoko w Karpatach porywy mogą osiągać do 55-70 km/h, a w Sudetach do 55 km/h.

