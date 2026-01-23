O zjednoczeniu z Mołdawią Nicusor Dan mówił podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w czwartek. Zapytany przez dziennikarzy podkreślił, że by połączenie było możliwe, musi tego chcieć większość Mołdawian. - Na razie nie osiągnęliśmy tego celu - stwierdził, cytowany przez serwis Observator News.

Przedstawiciele mediów dopytywali, czy Rumunia chce poważnie potraktować scenariusz zjednoczenia. - W chwili, gdy większość w Republice Mołdawii będzie tego chciała, na razie nie jesteśmy na tym etapie - zaznaczył prezydent.

Zjednoczenie Mołdawii i Rumunii. Sandu: Głosowałabym za

O zjednoczeniu z Rumunią w styczniu mówiła prezydent Mołdawii Maia Sandu. Podczas konferencji prasowej stwierdziła, że dla jej kraju to szansa na pozostanie częścią wolnego świata i życie w pokoju, szczególnie w obecnych warunkach geopolitycznych.

Jednocześnie dodała, że nie poruszała temu zjednoczenia w rozmowach z europejskimi liderami. Podkreśliła, że kraj skupi się na procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej. Wyjaśniła też, że w tym momencie większość mołdawskiej opinii publicznej nie jest przychylna zjednoczeniu.

- Głosowałabym za zjednoczeniem z Rumunią. Spójrzcie na to, co dzieje się dzisiaj w Mołdawii i na świecie. Małemu krajowi, takiemu jak Mołdawia, coraz trudniej jest przetrwać jako demokracja i suwerenne państwo oraz przeciwstawiać się Rosji - oświadczyła Sandu w wywiadzie dla brytyjskiego podcastu "The Rest is Politics" 11 stycznia.

