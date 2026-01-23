Wyniki losowania Lotto 23 stycznia 2026 r. Sprawdź wygrane liczby

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 22 stycznia 2026 roku, to: 44, 49, 15, 5, 25, 1



W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż pięć milionów złotych.



Następne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 24 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.



Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 22 stycznia 2026 roku, to: 19, 38, 43, 35, 18, 33



W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł.



W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 15 stycznia 2026 roku w Sianowie.



Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 24 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 stycznia 2026 roku, to: 7, 20, 2, 30, 27



W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.

Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet.



Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 24 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 stycznia 2026 roku, to:



Losowanie o 14:00: 79, 32, 53, 65, 47, 27, 58, 29, 54, 8, 21, 11, 23, 19, 13, 57, 55, 4,

10, 50 (Plus: 50)



Losowanie o 22:00: 5, 46, 6, 31, 11, 50, 70, 53, 10, 42, 72, 22, 1, 20, 56, 39, 58, 80,

74, 18 (Plus: 18)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.



Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 stycznia 2026 roku, to:



Liczby główne: 18, 36, 39, 45, 50



Euronumery: 6, 9



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 45 milionów.



Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.

Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 27 stycznia 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 stycznia 2026 roku, to:



Losowanie o 14:00: 21, 7, 18, 14, 10, 12, 17, 15, 22, 13, 5, 11



Losowanie o 22:00: 2, 5, 9, 18, 4, 7, 13, 16, 20, 3, 19, 14

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.



Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 24 listopada 2025 roku w Bielsku-Białej.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 stycznia 2026 roku, to: 26, 1, 12, 31, 34 oraz 2



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 4000 złotych miesięcznie przez 20 lat.



Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.



Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 24 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 stycznia 2026 roku, to: 28, 18, 26, 33, 15 oraz 1



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.



Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było 1 milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.



Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 24 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

