Podczas środowego wystąpienia podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Donald Trump krytykował NATO. Prezydent USA stwierdził, że jego kraj nie czerpie żadnych korzyści z sojuszu.

Trump stwierdził, że ma wątpliwości, czy sojusznicy przyszliby Ameryce z pomocą i bagatelizował pomoc NATO podczas wojny w Afganistanie. - Tak naprawdę, nigdy niczego od nich nie żądaliśmy. Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę poza linią frontu. Ale byliśmy bardzo dobrzy dla Europy i wielu innych krajów - mówił później w wywiadzie dla FOX News.

Donald Tusk odpowiada Trumpowi

Do słów amerykańskiego przywódcy Donald Tusk odniósł się w internetowym wpisie.

22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 23, 2026

Słowa Trumpa komentował również szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. "Znam Afganistan z młodości. Byłem tam także jako szef MON i MSZ. Prowincja Ghazni, gdzie służył nasz kontyngent, na pusztuńskim południu, była frontowa, 7/10 na afgańskiej skali trudności i niebezpieczeństw. Nikt nie ma prawa drwić ze służby naszych żołnierzy" - podkreślił wicepremier we wpisie.

Do sprawy odniósł się również wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. "Polska zawsze była, jest i będzie odpowiedzialnym i wiarygodnym sojusznikiem, który w momencie kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo staje w jego obronie. Wojsko Polskie ramię w ramię z sojusznikami brało udział m. in. w misjach w Afganistanie i Iraku. Jest obecne dziś w misjach i operacjach prowadzonych przez NATO" - wskazał szef MON.

