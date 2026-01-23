Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Nie żyją trzy osoby
Trzy osoby zginęły, a jedna trafiła do szpitala w wypadku do którego doszło na drodze krajowej nr 9 w Głogowie Małopolskim (woj. podkarpackie). Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana, policja kieruje na objazdy przez centrum miasta.
Do zdarzenia doszło przed godz. 10 na ul. Rzeszowskiej w Głogowie Małopolskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący białym Nissanem, jadąc w kierunku Kolbuszowej, z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu.
ZOBACZ: Wypadek na Pradze-Południe. Samochód wjechał w pieszych, nie żyje dziecko
- Doprowadziło to do czołowego zderzenia z drugim samochodem marki Nissan - poinformowała nadkomisarz Ewelina Wrona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Trzy osoby zginęły w wypadku na Podkarpaciu
Śmierć na miejscu poniosły trzy osoby - pasażerka jednego z pojazdów oraz kierowca i pasażerka drugiego auta. Czwarty uczestnik zdarzenia, kierujący jednym z Nissanów z obrażeniami został przetransportowany do szpitala.
ZOBACZ: Ciężarówka wbiła się w budynek. Wypadek w Jaśle
Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy, który pozwoli na dokładne odtworzenie przebiegu i przyczyn zdarzenia.
Droga krajowa nr 9 jest w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy prowadzące przez centrum Głogowa Małopolskiego.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej