Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Nie żyją trzy osoby

Do zdarzenia doszło przed godz. 10 na ul. Rzeszowskiej w Głogowie Małopolskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący białym Nissanem, jadąc w kierunku Kolbuszowej, z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu.

ZOBACZ: Wypadek na Pradze-Południe. Samochód wjechał w pieszych, nie żyje dziecko

- Doprowadziło to do czołowego zderzenia z drugim samochodem marki Nissan - poinformowała nadkomisarz Ewelina Wrona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Trzy osoby zginęły w wypadku na Podkarpaciu

Śmierć na miejscu poniosły trzy osoby - pasażerka jednego z pojazdów oraz kierowca i pasażerka drugiego auta. Czwarty uczestnik zdarzenia, kierujący jednym z Nissanów z obrażeniami został przetransportowany do szpitala.

ZOBACZ: Ciężarówka wbiła się w budynek. Wypadek w Jaśle

Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy, który pozwoli na dokładne odtworzenie przebiegu i przyczyn zdarzenia.

Droga krajowa nr 9 jest w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy prowadzące przez centrum Głogowa Małopolskiego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "To są negocjacje". Andrzej Duda o groźbach Trumpa wobec Grenlandii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / PAP / polsatnews.pl