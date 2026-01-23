Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Nie żyją trzy osoby

Trzy osoby zginęły, a jedna trafiła do szpitala w wypadku do którego doszło na drodze krajowej nr 9 w Głogowie Małopolskim (woj. podkarpackie). Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana, policja kieruje na objazdy przez centrum miasta.

Strażak w odblaskowym stroju stoi przy wraku samochodu po czołowym zderzeniu dwóch aut na drodze.
KM PSP w Rzeszowie
Tragiczne zderzenie w Głogowie Małopolskim, na miejscu pracują służby

Do zdarzenia doszło przed godz. 10 na ul. Rzeszowskiej w Głogowie Małopolskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący białym Nissanem, jadąc w kierunku Kolbuszowej, z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu.

 

- Doprowadziło to do czołowego zderzenia z drugim samochodem marki Nissan - poinformowała nadkomisarz Ewelina Wrona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Trzy osoby zginęły w wypadku na Podkarpaciu

Śmierć na miejscu poniosły trzy osoby - pasażerka jednego z pojazdów oraz kierowca i pasażerka drugiego auta. Czwarty uczestnik zdarzenia, kierujący jednym z Nissanów z obrażeniami został przetransportowany do szpitala.

 

Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy, który pozwoli na dokładne odtworzenie przebiegu i przyczyn zdarzenia.

 

Droga krajowa nr 9 jest w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy prowadzące przez centrum Głogowa Małopolskiego.

 

bp / PAP / polsatnews.pl
