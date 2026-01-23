Ciąg dalszy dyskusji o kryzysie w Polsce 2050. Jak informowaliśmy wcześniej, Szymon Hołownia zaprosił na spotkanie kandydatki na stanowisko przewodniczącej partii - Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i Pauliną Hennig-Kloską.

Polsat News dotarł do listu, który były marszałek Sejmu skierował do członków ugrupowania. "Nie poznaję Polski 2050 Szymona Hołowni" - czytamy w nim.

Konflikt w Polsce 2050. Hołownia: Te przecieki są obrzydliwe

Były marszałek Sejmu został w piątek zapytany przez reporterkę Polsat News Adaminę Sajkowską, czy jest na stole "opcja atomowa", czyli czy rozważa odejście z partii.

- Zobaczymy co przyniosą wybory. Dzisiaj nie przesądzam tego ani w jedną, ani w drugą stronę - odpowiedział Hołownia.

Skomentował również przecieki z rozmów na komunikatorach internetowych, na których spotykają się członkowie ugrupowania. - Kiedy wchodzę na te grupy, czytam wzajemne donosy, obrzucanie się screenami, nielegalne zwoływanie zebrań, posłów, którzy tak jak dzisiaj wychodzą i ogłaszają sobie swój program gospodarczy, nie wiadomo z czego, to mam wrażenie chaosu, który woła o pomstę do nieba - stwierdził.

- Uważam, że to co zostało zrobione, te przecieki, które zostały zrobione z prywatnych grup są obrzydliwe - dodał.

Hołownia o Petru: Powinien opuścić Polskę 2050

Szymon Hołownia mówił o tym, że w partii są politycy, którzy według niego nie powinni być w jej szeregach. - Uważam i wielokrotnie o tym mówiłem, że na przykład poseł Ryszard Petru jest osobą, która działa w mojej ocenie na szkodę naszego ugrupowania i powinien już dawno opuścić jego szeregi. Nie wiem, dlaczego przewodniczący Paweł Śliz takiej decyzji do tej pory nie podjął. Uważam, że to się powinno stać już dawno - ocenił.

WIDEO: Hołownia uderza w polityka Polski 2050. "Powinien opuścić partię"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Uważam, że powinniśmy wyciągać konsekwencje również w takich sytuacjach, jaka dzisiaj miała miejsce, kiedy wychodzi poseł Rafał Komarewicz, ogłasza swój program gospodarczy. Jak rozumiem, nie konsultując tego z nikim. To jest dowód na chaos, w którym dzisiaj znajduje się Polska 2050 nie przeze mnie, bo ja ustąpiłem - mówił dalej o sytuacji w partii.

Polska 2050. Kiedy druga tura wyborów?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska konkurowały w drugiej turze wyborów nowego lidera Polski 2050, jednak głosowanie zostało unieważnione. Okazało się, że oddano znacznie więcej głosów, niż było osób uprawnionych do głosowania.



W poniedziałek Rada Krajowa Polski 2050 przyjęła uchwałę, zgodnie z którą druga tura wyborów odbędzie się do 31 stycznia.

- Dzisiaj zaproponowałem kandydatkom rozwiązanie - spróbujcie wziąć współprzewodniczenie, umówić się na współodpowiedzialność, pogodzić ze sobą te dwie frakcje, które dzisiaj Polskę 2050 - powiedział Szymon Hołownia. - Demokracja polega na tym, że czasami trzeba ustąpić. Ja ustąpiłem miejsca. I dzisiaj uważam, że każda z nich powinna też ustąpić miejsca, zrobić krok do tyłu, spróbować posklejać to, co się jeszcze da posklejać.

Polityk po raz kolejny w ostatnich dniach zwrócił się do polityków Polski 2050: - Apeluję do członków Rady Krajowej, opamiętajmy się wszyscy i dzisiaj nie liczmy szabel, ile która frakcja ma na Radzie Krajowej, tylko weźmy odpowiedzialność za państwo. To już nie chodzi o to, że z nas bekę robią, bo to już trwa od dłuższego czasu, przez tę kampanię wyborczą i to jak była prowadzona.

Dopytywany o to, czy wystartuje w wyborach na lidera Polski 2050, jeśli Rada Krajowa zdecyduje o ponownym ich rozpisaniu, Hołownia odpowiedział: - Jeżeli będą przywrócone, jeżeli będzie termin, jeżeli będą nowe wybory, to oczywiście tak, nie uchylę się od odpowiedzialności. Natomiast jak rozumiem, decyzja Rady Krajowej jest taka, żeby kontynuować ten proces wyborczy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni