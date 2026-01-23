Według ustaleń ukraińskie policji środki pozyskiwane w ten sposób w latach 2020-2023 miały być przeznaczane na "finansowanie budżetu rozwojowego Kijowa". Jak się jednak okazuje, w tym okresie "przychody miasta przewyższały wydatki i nie było realnej potrzeby pożyczać".

"Brak dodatkowych środków finansowych w żaden sposób nie wpłynie na realizację programów miejskich" - podano w komunikacie opublikowanym na espreso.tv.

Kijów. Policja w miejskim ratuszu. Przeszukano departament finansów

Mimo to z kasy Kijowa od dawna spłacane są odsetki od emitowanych obligacji. Według serwisu - opinie ekspertów wskazują, że takie działania prowadziły do ekonomicznie nieuzasadnionych wydatków budżetowych.

Do tej pory Kijów miał ponieść straty przekraczające 580 mln hrywien, czyli ponad 48 mln złotych.

"Przeszukania trwają od rana - najpierw w rezydencji dyrektora departamentu (finansów - red.), potem w gabinetach. Na podstawie wyników działań dochodzeniowych sporządzono odpowiednie dokumenty proceduralne. Wszystkie wymagane materiały i dokumenty zostały przekazane śledczym" - podawała agencja Interfax.ua.

Podejrzewany dyrektor departamentu finansów. "Oznaki motywacji politycznej"

W związku ze sprawą podejrzewany o dokonanie przestępstwa w tej sprawie jest dyrektor departamentu finansów. Grozi mu do pięciu lat więzienia i zakaz pełnienia określonych funkcji publicznych.

Departament cytowany przez Interfax broni się twierdząc, że wszczęte postepowanie jest bezpodstawne i "wykazuje oznaki motywacji politycznej". Urzędnicy zapewnili, że będą bronić swojego stanowiska co do legalności działań.

