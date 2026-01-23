Rosyjscy marynarze dali powód do żartów. Nagrywający wybuchnął śmiechem

Świat

Nagrywający nie mógł opanować śmiechu, kiedy zobaczył wpadkę rosyjskich marynarzy w Kapsztadzie. Wywiesili flagę do góry nogami, co w tradycji morskiej oznacza zgłoszenie sytuacji kryzysowej. Sytuacja stała się powodem fali żartów, które obiegły południowoafrykańskie media społecznościowe.

Fragment nagrania przedstawiający rosyjską korwetę holowaną do portu w Kapsztadzie. Obok widnieje zdjęcie rosyjskich marynarzy w mundurach.
AP / Sergei Chirikov / POOL European Pressphoto Agency / media społecznościowe
Rosyjscy marynarze w RPA dali powód do żartów

Incydent zarejestrowano na nagraniu opublikowanym 9 stycznia. Słuchać na nim, że nagrywający odbiera rozmowę pomiędzy kapitanatem portu oraz załogami holowników, które pomagają wejść do portu rosyjskiej korwecie.

 

Rosjanie znaleźli się w Kapsztadzie ze względu na udział w manewrach morskich "Wola Pokoju 2026", zorganizowanych przy południowym wybrzeżu Afryki. To wspólnie ćwiczenia Republiki Południowej Afryki, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji, Chin i Iranu, które miały "zapewnić bezpieczeństwo żeglugi i działalności gospodarczej na morzu".

Wpadka Rosjan w RPA. Nagranie trafiło do sieci

Na filmie słychać jak kapitanat prosi załogi holowników o zwrócenie uwagi Rosjanom. Wskazuje, że marynarze odwrotnie powiesili flagę RPA. Zgodnie z międzynarodowym zwyczajem, na okręcie wchodzącym do portu obcego państwa podnosi się flagę wizytowanego państwa.

 

 

 

 

Nagrywający reaguje śmiechem i pokazuje rosyjski okręt na filmie. Zabawna wpadka została przez część internetowych komentatorów jako powód do żartów. Według morskiej tradycji odwrotne wywieszenie bandery to międzynarodowy sygnał alarmowy, który oznacza niebezpieczeństwo, zagrożenie życia i wezwanie o pomoc.

 

ZOBACZ: Rosyjski okręt blisko kraju NATO. Śledzili go przez kilka dni

 

Zdarzenie wywołała falę komentarzy i memów. "Republika Południowej Afryki jest praktycznie w stanie wyjątkowym. Więc wywieszenie flagi do góry nogami było słuszne", "W RPA i tak wszystko jest do góry nogami" - to tylko niektóre z nich.

 

jk / polsatnews.pl
BANDERAFLAGAOKRĘTROSJARPAŚWIATWIDEO

