Incydent zarejestrowano na nagraniu opublikowanym 9 stycznia. Słuchać na nim, że nagrywający odbiera rozmowę pomiędzy kapitanatem portu oraz załogami holowników, które pomagają wejść do portu rosyjskiej korwecie.

Rosjanie znaleźli się w Kapsztadzie ze względu na udział w manewrach morskich "Wola Pokoju 2026", zorganizowanych przy południowym wybrzeżu Afryki. To wspólnie ćwiczenia Republiki Południowej Afryki, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji, Chin i Iranu, które miały "zapewnić bezpieczeństwo żeglugi i działalności gospodarczej na morzu".

Wpadka Rosjan w RPA. Nagranie trafiło do sieci

Na filmie słychać jak kapitanat prosi załogi holowników o zwrócenie uwagi Rosjanom. Wskazuje, że marynarze odwrotnie powiesili flagę RPA. Zgodnie z międzynarodowym zwyczajem, na okręcie wchodzącym do portu obcego państwa podnosi się flagę wizytowanego państwa.

Nagrywający reaguje śmiechem i pokazuje rosyjski okręt na filmie. Zabawna wpadka została przez część internetowych komentatorów jako powód do żartów. Według morskiej tradycji odwrotne wywieszenie bandery to międzynarodowy sygnał alarmowy, który oznacza niebezpieczeństwo, zagrożenie życia i wezwanie o pomoc.

Zdarzenie wywołała falę komentarzy i memów. "Republika Południowej Afryki jest praktycznie w stanie wyjątkowym. Więc wywieszenie flagi do góry nogami było słuszne", "W RPA i tak wszystko jest do góry nogami" - to tylko niektóre z nich.

