Rada Pokoju nie dla Kanady. Donald Trump niespodziewanie wycofał zaproszenie

"Szanowny panie premierze Carney: niniejszym informuję, że Rada Pokoju wycofuje skierowane do pana zaproszenie dotyczące przystąpienia Kanady do najbardziej prestiżowej Rady Liderów, która kiedykolwiek powstała. Dziękuję za uwagę!" - napisał Donald Trump w serwisie Truth Social.

We wtorkowym przemówieniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Carney powiedział m.in., że dawny porządek świata załamuje się, mocarstwa używają ekonomicznej integracji jako broni, a coraz bardziej widoczna jest tendencja niektórych państw, by dostosowywać się do wymogów silniejszych. Podkreślił jednak, że kraje średniej wielkości nie są bezsilne i mogą tworzyć sojusze. Wystąpienie Kanadyjczyka odbiło się szerokim echem w światowych mediach.

Davos. Trump powołał Radę Pokoju

Trump zainaugurował Radę Pokoju w czwartek w Davos. Tłumaczył, że jest to gremium, które ma współpracować z ONZ przy rozwiązywaniu konfliktów na świecie.

Podczas inauguracji Trump podkreślił, że w ciągu drugiej kadencji prezydenckiej udało mu się "zakończyć osiem wojen na świecie". Podziękował też ludziom, którzy - jak stwierdził - działają na rzecz pokoju.

ZOBACZ: Siniak na dłoni Trumpa przykuł uwagę mediów. Biały Dom wyjaśnia

Podziękowania otrzymał m.in. Karol Nawrocki, którego amerykański przywódca nazwał "fantastycznym człowiekiem". - Wygrał ważne wybory. Jesteśmy z niego dumni - powiedział prezydent USA.

W niedzielę Carney potwierdził, że prezydent USA zaproponował mu dołączenie do tej instytucji. Zaznaczył też, że jego kraj nie będzie płacić za stałe miejsce w Radzie Pokoju, co według nieoficjalnych informacji ma kosztować ponad 1 mld dolarów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Najwyższy stopień alarmowy w turystycznym raju Europy. Ekstremalne zjawiska Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / PAP / polsatnews.pl