Rada Pokoju nie dla Kanady. Donald Trump niespodziewanie wycofał zaproszenie
Donald Trump wycofał zaproszenie dla premiera Kanady do Rady Pokoju. Prezydent USA nie tłumaczył swojej decyzji. Mark Carney w Davos mówił o załamaniu porządku świata i wykorzystywaniu przez mocarstwa ekonomicznej integracji jako broni.
"Szanowny panie premierze Carney: niniejszym informuję, że Rada Pokoju wycofuje skierowane do pana zaproszenie dotyczące przystąpienia Kanady do najbardziej prestiżowej Rady Liderów, która kiedykolwiek powstała. Dziękuję za uwagę!" - napisał Donald Trump w serwisie Truth Social.
We wtorkowym przemówieniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Carney powiedział m.in., że dawny porządek świata załamuje się, mocarstwa używają ekonomicznej integracji jako broni, a coraz bardziej widoczna jest tendencja niektórych państw, by dostosowywać się do wymogów silniejszych. Podkreślił jednak, że kraje średniej wielkości nie są bezsilne i mogą tworzyć sojusze. Wystąpienie Kanadyjczyka odbiło się szerokim echem w światowych mediach.
Davos. Trump powołał Radę Pokoju
Trump zainaugurował Radę Pokoju w czwartek w Davos. Tłumaczył, że jest to gremium, które ma współpracować z ONZ przy rozwiązywaniu konfliktów na świecie.
Podczas inauguracji Trump podkreślił, że w ciągu drugiej kadencji prezydenckiej udało mu się "zakończyć osiem wojen na świecie". Podziękował też ludziom, którzy - jak stwierdził - działają na rzecz pokoju.
Podziękowania otrzymał m.in. Karol Nawrocki, którego amerykański przywódca nazwał "fantastycznym człowiekiem". - Wygrał ważne wybory. Jesteśmy z niego dumni - powiedział prezydent USA.
W niedzielę Carney potwierdził, że prezydent USA zaproponował mu dołączenie do tej instytucji. Zaznaczył też, że jego kraj nie będzie płacić za stałe miejsce w Radzie Pokoju, co według nieoficjalnych informacji ma kosztować ponad 1 mld dolarów.
