Donald Trump zapowiedział, że w sprawie bezpieczeństwa Grenlandii Stany Zjednoczone będą współpracowały z NATO. - Będziemy pracować wszyscy razem i NATO też będzie w to zaangażowane. Niektóre części będziemy robić wspólnie z NATO i tak właśnie powinno być - powiedział amerykański prezydent.

- Możemy robić, co chcemy, możemy zajmować się sprawami wojskowymi, to jest negocjowane i zobaczymy, co się wydarzy, ale myślę, że będzie dobrze - dodał Trump podczas lotu powrotnego z Europy do USA. Pytany, czy Dania zgadza się z tą koncepcją, odparł, że wydaje mu się, iż wszystkim się to podoba i że udzieli informacji w tej sprawie za ok. dwa tygodnie.

- Musimy mieć dużą wolność. Musimy mieć możliwość robienia dokładnie tego, co chcemy - mówił Trump. Prezydent USA ocenił, że "to jest dużo lepsze dla nas i dla Europy, by ten kawałek lodu był przykryty Złotą Kopułą". Odniósł się w ten sposób do planowanej instalacji nowej tarczy antyrakietowej, który zakłada m.in. umieszczenie w kosmosie pocisków przechwytujących.

Wcześniej prezydent USA zapowiadał, iż Ameryka "będzie miała całkowity dostęp do Grenlandii, cały dostęp wojskowy, jaki tylko chcą". Dodał też, że USA nie będą musiały za nic płacić. Natomiast zdaniem szefa NATO Marka Rutte efekty wzmocnienia bezpieczeństwa Sojuszu w Arktyce będą widoczne jeszcze w tym roku.

W trackie środowego wystąpienia w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zapowiedział także, że nie ma zamiaru używać siły w związku z planami pozyskania Grenlandii. Tego samego dnia wieczorem wycofał także swoją groźbę nałożenia 10-procentowych ceł na towary z ośmiu europejskich państw.

Kraje, które prezydent USA chciał objąć cłami, oddelegowały przedstawicieli sił zbrojnych na Grenlandię. Według zapowiedzi Trumpa cła miałyby wejść w życie 1 lutego.

