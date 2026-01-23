Prof. Antoni Dudek w "Najważniejszych pytaniach". Transmisja w Polsat News
Polska
Jak Polska powinna się zachować odnośnie Rady Pokoju Donalda Trumpa? Czy jest szansa na współpracę prezydenta i premiera. Gościem "Najważniejszych pytań" będzie historyk i politolog, profesor Antoni Dudek.
Prof. Antoni Dudek gościem "Najważniejszych pytań"
Transmisja od 18.00 w Polsat News i w portalach polsatnews.pl i Interia.
