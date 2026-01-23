Prof. Antoni Dudek w "Najważniejszych pytaniach". Transmisja w Polsat News

Polska

Jak Polska powinna się zachować odnośnie Rady Pokoju Donalda Trumpa? Czy jest szansa na współpracę prezydenta i premiera. Gościem "Najważniejszych pytań" będzie historyk i politolog, profesor Antoni Dudek.

Mężczyzna w okularach i marynarce opiera podbródek na dłoni, uśmiechając się do widza.
Polsat News
Prof. Antoni Dudek gościem "Najważniejszych pytań"

Transmisja od 18.00 w Polsat News i w portalach polsatnews.pl i Interia.

 

Wcześniejsze odcinki programu "Najważniejsze pytania" możesz zobaczyć tutaj.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Osioł trojański". Polityk Razem nawołuje, by Polska odcięła się od USA
jk / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ANTONI DUDEKKAROLINA OLEJAKNAJWAŻNIEJSZE PYTANIAPOLSKAPRZEMYSŁAW SZUBARTOWICZ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 