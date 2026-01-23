Prezydent zaprosił na spotkania przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Jest data

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na cykl spotkań poświęconych bieżącej współpracy głowy państwa z parlamentem. Informację w tej sprawie przekaza rzecznik prasowy Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.

Prezydent RP Karol Nawrocki zaprasza na spotkania do Pałacu Prezydenckiego

"Prezydent RP Karol Nawrocki zaprosił na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych" - poinformował w piątek w serwisie X Rafał Leśkiewicz

 

Jak zapowiedział rzecznik Karola Nawrockiego, rozmowy odbędą się 29 stycznia i będą dotyczyły aktualnych wyzwań oraz zasad współdziałania prezydenta z Sejmem i Senatem.

Warto podkreślić, że nie są to jedyne spotkania zaplanowane w kalendarzu prezydena w tym tygodniu. Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Davos Karol Nawrocki poinformował, że w najbliższym czasie planuje również rozmowy z prezydentem Ukrainy.

 

- Ja całkiem niebawem spotkam się z panem prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu. Myślę, że w najbliższy weekend - mówił Nawrocki.

 

Rafał Leśkiewicz potwierdził następnie, że do rozmowy między prezydentami dojdzie w Wilnie w czasie obchodów 163. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. - To jest taki element spajający, ta wspólna historia walki - mówił przedstawiciel głowy państwa w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News.

 

- Na pewno panowie prezydenci będą ze sobą rozmawiali, po to też się spotykają, nie tylko dla samych obchodów rocznicy wybuchu powstania styczniowego, ale także, by porozmawiać o ważnych sprawach politycznych - dodał. 

 

