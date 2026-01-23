"Prezydent RP Karol Nawrocki zaprosił na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych" - poinformował w piątek w serwisie X Rafał Leśkiewicz.

Jak zapowiedział rzecznik Karola Nawrockiego, rozmowy odbędą się 29 stycznia i będą dotyczyły aktualnych wyzwań oraz zasad współdziałania prezydenta z Sejmem i Senatem.

Spotkanie Zełenski-Nawrocki. Pałac Prezydencki potwierdza

Warto podkreślić, że nie są to jedyne spotkania zaplanowane w kalendarzu prezydena w tym tygodniu. Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Davos Karol Nawrocki poinformował, że w najbliższym czasie planuje również rozmowy z prezydentem Ukrainy.

- Ja całkiem niebawem spotkam się z panem prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu. Myślę, że w najbliższy weekend - mówił Nawrocki.

ZOBACZ: Trump spotkał się z Zełenskim. Jasne przesłanie do Putina



Rafał Leśkiewicz potwierdził następnie, że do rozmowy między prezydentami dojdzie w Wilnie w czasie obchodów 163. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. - To jest taki element spajający, ta wspólna historia walki - mówił przedstawiciel głowy państwa w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News.

- Na pewno panowie prezydenci będą ze sobą rozmawiali, po to też się spotykają, nie tylko dla samych obchodów rocznicy wybuchu powstania styczniowego, ale także, by porozmawiać o ważnych sprawach politycznych - dodał.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni