Pożar kamienicy na Dolnym Śląsku. Nie żyje jedna osoba

Do pożaru wielorodzinnej kamienicy w Kazimierzowie doszło w nocy z czwartku na piątek. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach przekazała, że ogień pojawił się około godziny 3 nad ranem.

Pożar kamienicy na Dolnym Śląsku. Nie żyje 64-latek

Jak ustalił reporter Polsat News Maciej Stopczyk, pożar szybko rozprzestrzenił się na cały budynek.

Jeszcze przed przybyciem na miejsce straży pożarnej z budynku ewakuowało się dziewięcioro mieszkańców. Z przekazywanych przez nich informacji wynikało jednak, że w budynku wciąż może przebywać jedna osoba.

Niestety informacje te potwierdziły się. Gdy pożar został opanowany, strażacy odnaleźli w pogorzelisku ciało 64-letniego mężczyzny.

Na miejscu pracowało 17 zastępów straży pożarnej, a dodatkowo policja, pogotowie energetyczne i pogotowie gazowe. Na miejsce sprowadzona została także autodrabina z Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej w Głogowie.

