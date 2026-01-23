W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź. Alerty objęły 10 województw w centrum i na południu kraju. RCB ostrzegło przed gołoledzią w pasie południowym i południowo-wschodnim.

Odprawa służb w związku z pogodą

W związku z sytuacją meteorologiczną i hydrologiczną odbyła się odprawa służb oraz wojewodów z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - poinformowało MSWiA.

Przekazało, że uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, wojewodowie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie", Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej - poinformował resort spraw wewnętrznych i administracji.

Podczas spotkania przedstawiono ocenę możliwych zagrożeń oraz gotowości służb do reagowania na zdarzenia o charakterze lokalnym. Wskazano na konieczność "zachowania wzmożonej czujności przez służby oraz prowadzenia działań prewencyjnych na poziomie lokalnym".

Niebezpieczna pogoda w Polsce. Alerty RCB i IMiGW

Ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami dla części województwa dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego obowiązuje do godz. 16 w sobotę 24 stycznia.

Alert hydrologiczny II stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) dotyczy Brdy od źródła do Sępopólnej w woj. kujawsko-pomorskim.

Z kolei alert I stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wody) dotyczy Wisły od Torunia do Tczewa w woj. kujawsko-pomorskim do godz. 12 w niedzielę 25 stycznia, oraz Warty dolnej od Noteci do Świerkocina w woj. lubuskim, do godz. 10 w niedzielę 25 stycznia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o treści "Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz" dla osób przebywających w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim i opolskim.

RCB poinformowało także, aby zachować szczególną ostrożność na drogach i chodnikach.

