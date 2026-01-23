Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencję Reutera, powiedział, że podczas piątkowego spotkania w Abu Zabi zostaną przedyskutowane kwestie terytorialne. Stwierdził, ze "kluczowa jest kwestia Donbasu", która będzie omawiana w sposób, "jaki będzie stosowny dla wszystkich trzech stron".

W sierpniu ubiegłego roku Zełenski zaznaczył, że nie zgodzi się na ustępstwa terytorialne. Powiedział wówczas, że rozmowy mające na celu zakończenie wojny powinny toczyć się wokół obecnej linii frontu. Podobne stanowisko zajął w grudniu, kiedy w rozmowie z agencją Bloomberga powiedział, że "istnieje wizja Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy, ale nie ma jednomyślności w sprawie Donbasu".

Zełenski zdradził podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami, że delegacja ukraińska jest już w drodze do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie odbędą się pierwsze trójstronne negocjacje od chwili napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Stwierdził także, że "Ukraina będzie naciskać, aby móc wykorzystać wszystkie zamrożone rosyjskie aktywa". Powiedział, że propozycja Władimira Putina, aby zamrożone środki wykorzystać do odbudowy na rosyjskich terytoriach dotkniętych działaniami wojennymi, m.in. w obwodzie kurskim, jest "nonsensem".

Zełenski przemówił przed spotkaniem w Abu Zabi. Zdradził szczegóły

Rozmowy w Abu Zabi będą toczyły się między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, Ukrainy oraz Rosji. Zełenski przekazał, że na miejscu będą obecni również przedstawiciele wywiadu wojskowego. Zadeklarował, że europejscy partnerzy zostaną poinformowani o efektach rozmów tuż po zakończeniu spotkania.

Dodał, że odbył już rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem w sprawie dodatkowych rakiet obrony powietrznej dla Ukrainy. Mówił m.in. o systemie rakietowym PAC-3, służącym zwalczaniu rakietowych pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu.

Powiedział, że rozmawiał z Trumpem także o kwestii "wolnej strefy ekonomicznej". Jeszcze w grudniu ukraiński prezydent mówił, że liczy na to, że zostanie ona utworzona w Donbasie. Zełenski przekazał wówczas, że USA deklarują utworzenie wolnej strefy ekonomicznej w tej części tego terytorium, z której wycofałyby się ukraińskie siły w ramach porozumienia pokojowego z Rosją.

Wcześniej Zełenski poinformował, że czeka na wyznaczenie przez prezydenta USA terminu i miejsca rozmów dotyczących sfinalizowania kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Trójstronne spotkanie w Abu Zabi. Rosyjski dyplomata zabrał głos

W czwartkowy wieczór w Moskwie odbyły się rozmowy między Władimirem Putinem a przedstawicielami USA - Stevem Witkoffem oraz Jaredem Kushnerem. Po zakończeniu spotkania rosyjski dyplomata Jurij Uszakow oświadczył, że Rosja uzależnia powodzenie rozmów trójstronnych w Abu Zabi od ustępstw terytorialnych.

- Co najważniejsze, podczas rozmów naszego prezydenta ze stroną amerykańską powtórzono, że bez rozwiązania kwestii terytorialnej według formuły uzgodnionej w Anchorage nie ma nadziei na osiągnięcie trwałego rozwiązania - powiedział doradca Putina.

Zdaniem "Financial Times" podczas rozmów na Alasce Trump miał deklarować gotowość uznania rosyjskiej aneksji Krymu. Zadeklarował także, że będzie naciskać na Ukrainę, aby wycofała się z części pozycji w Donbasie, jeśli Rosja przerwie działania wojenne. Putin mówił z kolei, że osiągnięcie porozumienia nie będzie możliwe bez uwzględnienia "głównych przyczyn" konfliktu, postulując o "zmianę reżimu", zahamowanie ekspansji NATO i zakończenie zachodnich dostaw broni dla Ukrainy.

