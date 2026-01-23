Nowelizacja ustawy o KRS. Sejm podjął decyzję

Polska

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakładającą wybór sędziów do Rady przez wszystkich sędziów. Celem projektu jest zagwarantowanie niezależności KRS od władzy ustawodawczej i wykonawczej zgodnie z europejskim orzecznictwem.

Widok z góry na salę posiedzeń Sejmu RP, z dominującym godłem Polski na tle flagi narodowej. Na pierwszym planie widoczne są rzędy siedzących posłów, a w centrum znajduje się mównica.
PAP/Albert Zawada
Sejm podjął decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o KRS

Nowelizacja dotyczy wprowadzenia nowych zasad wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wybór piętnastu sędziów-członków KRS będzie dokonywany przez sędziów wszystkich szczebli oraz rodzajów sądów.

 

Celem projektowanej ustawy jest również dostosowanie przepisów ustawowych do standardów wynikających z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

ZOBACZ: "Nie stać nas na to". Wiceminister o "planie B" ws. reformy sądownictwa

 

Jak podkreślono na stronie Sejmu standardy te dotyczą gwarancji odrębności i niezależności władzy sądowniczej od pozostałych władz państwowych, w tym zapewnienia niezależności KRS od władzy ustawodawczej i wykonawczej w procedurze powoływania sędziów.

Ustawa praworządnościowa w Sejmie. Burza na sali obrad

Wcześniej w środę odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie tzw. ustawy praworządnościowej. Doszło wówczas do wymiany argumentów pomiędzy przedstawicielami KRS a ministrem sprawiedliwości.

 

- Ten projekt, który został przedłożony do Sejmu, to dzieło szaleństwa. Powiedzieć, że jest niekonstytucyjny to nic nie powiedzieć. Powiedzieć że jest alogiczny, sprzeczny wewnętrznie, to tak naprawdę nic nie powiedzieć - przekonywała z mównicy szefowa KRS.

 

ZOBACZ: Burza w sieci po propozycji Waldemara Żurka. Reakcja także z KRS

 

Według niej "rzeczywistym celem projektu jest po pierwsze zemsta, po drugie zemsta, a po trzecie zakodowanie w społecznej świadomości historycznej, że władza należy właśnie do tej grupy, która stoi za koncepcją tego projektu".

 

Waldemar Żurek, przedstawiając projekt ustawy ocenił natomiast, że po roku 2015 - czyli po wyborach parlamentarnych, kiedy większość parlamentarną zdobył PiS - wprowadzono mechanizm, "w którym prawo zamiast być tarczą dla obywatela, stało się narzędziem demontażu niezależności sądownictwa".

 

Więcej informacji wkrótce. 

 

WIDEO: Awantura w KRS. W środku policja, doszło do przepychanek
Agata Sucharska / polsatnews.pl
