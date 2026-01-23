Informacją o śmierci byłego basisty zespołu Scorpions podzielili się jego najbliżsi - żona Hella, syn Sebastian oraz córki Louisa i Marietta. W komunikacie zamieszczonym na Facebooku czytamy, że Francis Buchholz zmarł w wieku 71 lat, po długiej walce z nowotworem.

Najbliżsi muzyka napisali, że "opuścił ten świat spokojnie, otoczony miłością". Dodali, że przez cały czas walki z chorobą wspierali go "stawiając czoła każdemu wyzwaniu". "Nasze serca są złamane (...). Był człowiekiem rodzinnym do szpiku kości, a nasz żal jest nie do opisania" - wskazali.

W komunikacie zwrócono się także do fanów Buchholza, dziękując im za "niezachwianą lojalność, miłość i wiarę", jaką darzyli go w trakcie minionych lat. " Daliście mu świat, a on w zamian dał wam swoją muzykę. Choć struny ucichły, jego dusza pozostaje w każdej zagranej przez niego nucie i w każdym życiu, które dotknął" - czytamy.

Francis Buchholz nie żyje. Były basista zespołu Scorpions miał 71 lat

Francis Buchholz urodził się 19 lutego 1954 w Hanowerze. W 1973 roku dołączył do hardrockowej grupy Scorpions. Pierwsza płyta, nad którą miał okazję pracować - "Fly to the Rainbow" - miała swoją premierę w 1974 roku. Utwory, które się na niej znalazły, współtworzyli m.in. wokalista Klaus Meine i gitarzysta Rudolf Schenker.

Muzyk zakończył współpracę ze Scorpions w 1992 roku. Wówczas zastąpił go Ralph Rieckermann, za którego dekadę później pojawił się Polak Paweł Mąciwoda. Buchholz pożegnał się z grupą płytą "Crazy World", z której pochodzą m.in. ballady "Wind of Change" i "Send Me Angel".

W kolejnych latach współpracował z innymi byłymi członkami Scorpions, w tym z gitarzystami Ulim Rothem oraz Michaelem Schenkerem i perkusistą Hermanem Rarebellem.

Zmarł były basista legendarnego zespołu. Scorpions koncertują do dzisiaj

Grupa Scorpions istnieje od listopada 1965 roku. Na przestrzeni lat sprzedała ponad 120 mln płyt. Muzycy stworzyli wiele kultowych utworów, takich jak chociażby "Still Loving You", "Send Me an Angel", "Still Loving You", "Big City Nights", "No one Like You", "Holiday" i "Wind of Change".

W ubiegłym roku, z okazji 60-lecia swojego istnienia, grupa przygotowała specjalną kompilację "From The First Sting". Mimo upływu lat nieustannie przemierzają świat, regularnie odwiedzając również Polskę, gdzie mieszka wielu fanów zespołu Scorpions. W ramach jubileuszowej trasy zespół w połowie czerwca 2025 zagrał w Gdańsku (Ergo Arena, 16 czerwca) i Krakowie (Tauron Arena, 18 czerwca).

Kolejne koncerty zespołu Scorpions w naszym kraju zaplanowane są na ten rok. 23 lipca legendarny zespół hardrockowy zagra w PreZero Arena Gliwice. Niedługo później, bo 25 lipca, muzyków zobaczyć będzie można na Atlas Arenie w Łodzi.

