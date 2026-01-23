Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Onetu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, najwięcej głosów zebrałaby Koalicja Obywatelska - zagłosowałoby na nią 31,2 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowałoby 27,3 proc. ankietowanych. Podium zamyka Konfederacja, która w sondażu osiągnęła poparcie na poziomie 12,8 proc.

Według badania w Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie - Lewica, na którą chce zagłosować 6,8 proc. ankietowanych, oraz KPP Grzegorza Brauna z niewiele mniejszym wynikiem - 6,6 proc.

Najnowszy sondaż. Koalicja Obywatelska liderem, trzy partie poza Sejmem

Poza Sejmem znalazłoby się PSL - chce na nie zagłosować 4,9 proc. ankietowanych; Partia Razem, na którą głos deklaruje 2,8 proc. badanych, oraz Polska 2050 z rezultatem 1,4 proc. 6,2 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosować.

Udział w wyborach zadeklarowało 61,3 proc. badanych, z czego 48,7 proc. mówi o udziale w głosowaniu "zdecydowanie tak", zaś 12,6 proc. "raczej tak".

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 20-21 stycznia 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Badanie realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

bp / PAP