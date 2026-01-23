Łukaszenka podjął decyzję o przeprowadzeniu niespodziewanej kontroli gotowości bojowej w Siłach Zbrojnych Białorusi. Biełta przekazał, że audytowi poddana została 19. Oddzielna Gwardyjska Brygada Zmechanizowana, której baza znajduje się w Zasłonowie, w pobliżu Lepla w obwodzie witebskim.

Jak podała agencja, celem przeglądu jest obiektywne sprawdzenie rzeczywistego stanu formacji i działań żołnierzy. "Dlatego takie wydarzenia są nagłe. Kluczową cechą audytu jest jego organizacja. Głowa państwa osobiście stawia jednostki wojskowe w stan gotowości, omijając resort obrony i sztab generalny" - czytamy.

Białoruś. Alaksandr Łukaszenka postawił armię w stan gotowości

Biełta przekazała, że w przypadkach nagłych inspekcji Łukaszenka podpisuje "tajny" rozkaz. "Sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa otrzymuje zamknięty pakiet wraz z dokumentem, po czym udaje się z personelem Sekretariatu Państwa do jednostki wojskowej wyznaczonej przez głowę państwa" - czytamy.

Alaksandr Wolfowicz, który jest szefem Rady Bezpieczeństwa raportuje Łukaszence wyniki inspekcji i na tej podstawie dokonywana ma być "szczegółowa analiza". - Zasadniczo każda osoba w mundurze powinna być gotowa działać o każdej porze dnia i nocy - tego prezydent od nas oczekuje - mówił Wolfowicz.





Jednocześnie zaznaczył, że w przyszłości tempo weryfikacji gotowości bojowej ma zostać przyspieszone.

Wcześniej Biełta informowała, że 16 stycznia rozpoczęła się szeroko zakrojona inspekcja Sił Zbrojnych na polecenie białoruskiego przywódcy. Jako pierwsza inspekcją objęta została jednostka wsparcia technicznego - jedna z największych białoruskich jednostek wojskowych.

