Musk kpi z inicjatywy Trumpa. Sala wybuchła śmiechem

Amerykański miliarder wystąpił podczas Światowego Forum Ekonomicznego, które odbywa się w szwajcarskim Davos. Jak informuje portal Independent, Elon Musk rozpoczął swoje wystąpienie od gry słownej, nawiązując do Rady Pokoju Donalda Trumpa.

ZOBACZ: Przełomowa deklaracja Trumpa. "Będziemy współpracować z NATO"

Musk wykorzystał podobne brzmienie angielskich wyrazów "peace" (pokój) oraz "piece" (kawałek).

- Dowiedziałem się o powstaniu szczytu pokojowego i pomyślałem: czy to jest 'kawałek'? Mały 'kawałek' Wenezueli, mały 'kawałek' Grenlandii. Wszystko, czego chcemy to 'kawałek' - powiedział Musk, a jego żart spotkał się z aprobatą publiczności.

W dalszej części wystąpienia Elon Musk mówił na temat rozwoju technologii, badaniach kosmosu oraz geopolityce.

Rada Pokoju Donalda Trumpa. Były współpracownik żartuje

Rada Pokoju została zainaugurowana podczas forum w Davos. Jak tłumaczył Donald Trump, ma to być gremium, które będzie współpracować z ONZ przy rozwiązywaniu konfliktów na świecie.

Na czele gremium zasiada założycielska rada wykonawcza, której przewodzi Donald Trump. W jej skład wchodzą: były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, zięć Trumpa Jared Kushner, sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik USA na Bliski Wschód Steve Witkoff, Marc Rowan (dyrektor generalny firmy finansowej Apollo Global Management), Ajay Banga (prezes Grupy Banku Światowego) i Robert Gabriel (zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA).

ZOBACZ: Rada Pokoju nie dla Kanady. Donald Trump niespodziewanie wycofał zaproszenie

Ofertę przystąpienia do Rady Pokoju oficjalnie zaakceptowali przywódcy m.in.: Arabii Saudyjskiej, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, Wietnamu, Węgier, Białorusi, Argentyny, Egiptu i Izraela. Zaproszenie do udziału wysłano 50 liderom. Wśród nich jest także Karol Nawrocki, jednak na razie Polska nie udzieliła odpowiedzi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Cyklon Harry zaatakował. Wielkie zniszczenia na południu Włoch Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / polsatnews.pl