Miliard dolarów - tyle trzeba zapłacić, by w Radzie Pokoju Donalda Trumpa zostać stałym członkiem, z kadencją nieograniczoną do trzech lat. O to, czy Polska powinna przekazać taką sumą, dziennikarze zapytali w Sejmie Jarosława Kaczyńskiego.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że na udział w Radzie Pokoju musi zgodzić się rząd, bo jedynie Rada Ministrów może wyasygnować odpowiednie środki. - Nie ma sensu, żeby Polska tam wchodziła jako biedne. Nie jesteśmy już dzisiaj państwem biednym i powinniśmy tutaj działać jako członek pełnoprawny - podkreślił Kaczyński.

Jarosław Kaczyński: Powinniśmy być w Radzie Pokoju

- Dzisiaj musimy być w jak najlepszych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi i tym bardziej powinniśmy tam być - dodał szef PiS.

Dopytywany czy Polska powinna brać udział w organie, w którym ewentualnie może zasiadać również Władimir Putin stwierdził, że prezydenta Rosji tam nie będzie i takie pytanie jest bezprzedmiotowe.

Inicjatywa Donalda Trumpa. Pochwalił Karola Nawrockiego

Prezydent Donald Trump powołał Radę Pokoju w czwartek, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Towarzyszyło mu 19 przywódców, bez reprezentanta Polski.

Mimo to, podczas inauguracji Trump wspomniał o prezydencie Karolu Nawrockim. - Wygrał ważne wybory. Jesteśmy z niego dumni - zaznaczył amerykański prezydent.

Trump powiedział ponadto, że ONZ ma ogromny potencjał, ale "nie realizuje go". Jak ocenił, to właśnie ta instytucja powinna zakończyć wspominane przez niego osiem wojen. Zaznaczył, że powołana przez niego rada może wiele osiągnąć na rzecz pokoju wspólnie z ONZ.

Komentując wydarzenia w Davos, premier Donald Tusk napisał, że wszystko odbyło się "zgodnie z rządową rekomendacją". "Bezpieczeństwo Polski wymaga współpracy między prezydentem i premierem, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami. Nasz stały osobisty kontakt w ostatnich dniach przyniósł dobre efekty" - ocenił szef rządu.

