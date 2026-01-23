Apel Witalija Kliczki pojawił się ma Telegramie w piątkowy poranek. W swoim oświadczeniu mer Kijowa zwrócił się do mieszkańców ukraińskiej stolicy i zaapelował, aby ten, kto ma taką możliwość, natychmiast opuścił miasto. "Szczerze mówiąc: sytuacja jest niezwykle trudna" - napisał, wskazując, że kolejne dni mogą być jeszcze trudniejsze.

ZOBACZ: Rosja użyła "matki wszystkich bomb". Zrównała z ziemią osiedle

Kliczko wyjaśnił, ze Kijów doświadcza bardzo trudnej sytuacji w sektorze energetycznym. Jak wskazał, obecnie 1940 budynków wielopiętrowych pozostaje bez ogrzewania, co jest związane z rosyjskimi atakami. Wskazał, że utrudnienia występują zwłaszcza w rejonie peczerskim, a także hołosijiwskim i sołomiańskim.

Mer Kijowa z pilnym apelem do Ukraińców. "Wyjedźcie z miasta"

W nocy z czwartku na piątek przedsiębiorstwa energetyczne wznowiły dostarczanie energii do ponad 650 budynków. Kliczko zapowiedział, że liczba ta będzie rosnąć, jednak mimo to ocenił, że ten, "kto jeszcze ma możliwość, by wyjechać poza miasto, gdzie są alternatywne źródła energii i ciepła", nie powinien rezygnować z tej szansy.

ZOBACZ: Ukraina otrzymała ogromną ilość broni, która chroni Biały Dom

Poprosił także mieszkańców o zaopatrzenie się w jedzenie, wodę oraz niezbędne leki. Mer Kijowa zwrócił się z apelem również do przedsiębiorców, prosząc, aby ci zapewnili swoim pracownikom elastyczne godziny pracy i w miarę możliwości pozwolili im na wykonywanie swoich obowiązków w trybie zdalnym.

"Stolica, ze względu na bardzo trudną sytuację w sektorze energetycznym i zdając sobie sprawę, że wróg z dużym prawdopodobieństwem będzie nadal atakował krytyczną infrastrukturę miasta i kraju, przygotowuje się do reagowania na różne scenariusze" - wskazał.

Kijów odcięty od prądu. Warszawa podjęła decyzję o pomocy Ukrainie

Kliczko poinformował, że w przezwyciężeniu trudnej sytuacji w Kijowie pomaga Polska. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o przekazaniu ukraińskiej stolicy 90 generatorów prądu. Za transport sprzętu odpowiedzialna była straż pożarna.

ZOBACZ: Viktor Orban uderza w Wołodymyra Zełenskiego. "Przekroczył granicę"

"Dziękujemy naszym polskim przyjaciołom!" - napisał Kliczko w piątkowym komunikacie. - "Sam Rafał (Trzaskowski - red.) zadzwonił do mnie i obiecał, że Warszawa nam pomoże" - napisał, wskazując, że generatory przekazane przez włodarza Warszawy "pomogą mieszkańcom Kijowa przezwyciężyć wyzwania związane z kryzysem energetycznym" wywołanym przez działania wroga.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni