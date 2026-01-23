Mariusz Błaszczak w "Gościu Wydarzeń". Transmisja w Polsat News

Jak Polska powinna zachować się w kontaktach z Donaldem Trumpem? Dołączyć do Rady Pokoju, wysłać wojsko na Grenlandię? "Gościem Wydarzeń" będzie wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak. W drugiej części programu Marek Tejchman porozmawia z byłym szefem BBN Jackiem Siewierą.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi przed niebieskim tłem z widokiem na nocne miasto.
Polsat News
Mariusz Błaszczak w "Gościu Wydarzeń"

Transmisja od 19.15 w Polsacie, Polsat News oraz portalach polsatnews.pl i Interia.

 

jk / polsatnews.pl
