Mariusz Błaszczak w "Gościu Wydarzeń". Transmisja w Polsat News
Polska
Jak Polska powinna zachować się w kontaktach z Donaldem Trumpem? Dołączyć do Rady Pokoju, wysłać wojsko na Grenlandię? "Gościem Wydarzeń" będzie wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak. W drugiej części programu Marek Tejchman porozmawia z byłym szefem BBN Jackiem Siewierą.
Mariusz Błaszczak w "Gościu Wydarzeń"
Transmisja od 19.15 w Polsacie, Polsat News oraz portalach polsatnews.pl i Interia.
