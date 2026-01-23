Jacques Moretti oraz jego żona Jessica są objęci śledztwem w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz innych przestępstw związanych z pożarem.

Właściciel lokalu został zatrzymany 9 stycznia, a w piątek sąd zdecydował o jego zwolnieniu za kaucją. Warunki zwolnienia obejmują wpłatę 200 tys. franków szwajcarskich oraz obowiązek codziennego zgłaszania się na posterunek policji.

Po decyzji sądu adwokaci Jacques’a i Jessiki Morettich poinformowali w pisemnym oświadczeniu, że ich klienci będą nadal w pełni współpracować z organami ścigania. Podkreślili również, że "ich myśli pozostają nieustannie z ofiarami tej tragedii".

Decyzja sądu ws. tragedii w Szwajcarii. "Zniewaga dla pamięci ofiar"

Prokuratura przekazała, że właściciele baru zostali dwukrotnie przesłuchani w sprawie kwestii bezpieczeństwa oraz przeprowadzonych remontów w lokalu Le Constellation. Każde z przesłuchań trwało ponad 10 godzin. Śledczy zarządzili także przeszukania, zabezpieczyli dowody oraz zajęli część aktywów.

W komunikacie opublikowanym w serwisie X szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni określiła zwolnienie Morettiego jako "zniewagę dla pamięci ofiar tragedii noworocznej" oraz "obrazę ich rodzin, które cierpią z powodu utraty swoich bliskich". Zapowiedziała również, że rząd włoski zwróci się do władz szwajcarskich o wyjaśnienia w tej sprawie.

Przypomnijmy, że do tragicznego pożaru doszło w noc sylwestrową w szwajcarskim kurorcie narciarskim Crans-Montana. Zginęło wówczas około 40 osób, a ponad 100 zostało rannych. Przyczyną dramatu były prawdopodobnie zimne ognie zamocowane na butelkach szampana, które zapaliły łatwopalne materiały.

