Czegoś takiego nie było od lat. Ambasada w USA ostrzega Polaków

"Uwaga! Burza śnieżna spodziewana jest od piątku do poniedziałku. Intensywne opady śniegu i/lub marznącego deszczu prognozowane są dla 33 stanów: od Arizony po Środkowy Zachód, Południe i Nową Anglię" - napisała ambasada w mediach społecznościowych.

W komunikacie podkreślono, iż National Weather Service (NWS) wydał ostrzeżenia przed burzami śnieżnymi na obszarze od płd. Gór Skalistych po wsch. wybrzeże, obejmujące m.in. Dallas, Houston, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Pittsburgh, Waszyngton DC i Filadelfię.

ZOBACZ: Przełomowa deklaracja Trumpa. "Będziemy współpracować z NATO"

Placówka ostrzegła, iż na lotniskach spodziewane są opóźnienia lub odwoływania lotów. Ambasada rekomenduje, że w związku z załamaniem pogody należy śledzić komunikaty pogodowe, oraz komunikaty i ostrzeżenia wydawane przez władze miejscowe.

"Zaopatrz się w żywność, wodę i zatankuj paliwo. Przygotuj się na możliwość ewentualnych przerw w dostawie prądu. Unikaj podróży, które nie są konieczne. Stosuj się do poleceń władz miejscowych" - zaapelowała ambasada RP.

USA szykują się na załamanie pogody. "Czegoś takiego nie było od 15 lat"

NWS podała w czwartek, że 132 mln ludzi objęto ostrzeżeniem przed opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Na skutki burzy może być narażonych 200 mln mieszkańców USA.

- Nie widzieliśmy czegoś takiego od co najmniej 15 lat - stwierdził dziennikarz stacji Fox Weather.

ZOBACZ: Delegacja USA w Moskwie. Spotkanie z Władimirem Putinem

Media alarmują, że burze mogą przynieść katastrofalne skutki. Temperatury mogą spaść do poziomu niebezpiecznego dla życia, prognozowane są duże opady śniegu, może dojść do przerw w dostawach prądu i chaosu na drogach.

W piątek w związku z niskimi temperaturami odwołano lekcje w szkołach w Chicago. Odczuwalna temperatura może tam spaść do -37 stopni Celsjusza.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Najwyższy stopień alarmowy w turystycznym raju Europy. Ekstremalne zjawiska Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / PAP / polsatnews.pl