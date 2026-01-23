Ciężarówka wbiła się w budynek. Wypadek w Jaśle

Na drodze krajowej nr 73 w Jaśle (woj. podkarpackie) ciężarówka staranowała auto, a następnie uderzyła w przydrożny budynek. W wypadku ranne zostały dwie osoby, w tym jedna wymagała hospitalizacji - przekazał Interii podkomisarz Daniel Lelko z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Uszkodzona czerwona ciężarówka marki MAN po wypadku drogowym, zniszczony budynek, śnieg na drodze.
krosno112.pl
Skutki wypadku w Jaśle

Do zdarzenia doszło podczas manewru wyprzedzania. Jak ustaliła Interia, kierujący MAN-em obywatel Rumunii, próbował wyprzedzić na skrzyżowaniu ciężarówkę marki Volvo prowadzoną przez Bułgara.

 

W trakcie wyprzedzania obywatel Rumunii najpierw uderzył w osobowego Opla, który oczekiwał na włączenie się do ruchu, a następnie z impetem uderzył w stojący obok drogi budynek. Podkom. Daniel Lelko z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle przekazał, iż budynek był opuszczony.

Groźny wypadek w Jaśle. Ciężarówka uderzyła w budynek

Kobieta kierująca Oplem odniosła obrażenia i została przetransportowana do szpitala. Lekkie obrażenia, nie wymagające hospitalizacji, odniósł także kierujący MAN-em.

 

Droga krajowa nr 73 na odcinku Jasło - Pilzno jest całkowicie zablokowana, policja zaleca skorzystanie z tras objazdowych. Usuwanie skutków wypadku ma potrwać co najmniej dwie godziny.

 

WIDEO: Awantura w KRS. W środku policja, doszło do przepychanek
bp / polsatnews.pl
