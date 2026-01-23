Sejm w piątek zajął dwoma poselskimi projektami ustaw "o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi". Jeden przygotowali posłowie Lewicy, drugi Polski 2050. Po pierwszym czytaniu oba projekty Sejm skierował do prac w komisji zdrowia.

Oba projekty mają ograniczyć dostępność alkoholu. Poseł PiS Janusz Cieszyński podkreślił jednak, że projekty są wadliwe pod względem legislacyjnym i źle napisane. Zwrócił uwagę m.in. na zapis zakazujący "sprzedaży piwa w małych sklepach". Zwrócił uwagę, że regulacje uderzają w branżę piwną i wyglądają, jakby były napisane pod dyktando branży spirytusowej. Zwrócił uwagę, że nie zakazują one, np. sprzedaży tzw. małpek w sklepach.

Z kolei Marta Golbik z KO mówiła, że proponowane projekty wykazują dość dużą zgodność, m.in. mówią o poszerzeniu zakresu godzin, w których rady gmin mogą ustanowić na swoim obszarze prohibicję, wzmocnienie przepisów, żeby sprzedawcy mogli z większą pewnością sprawdzać wiek kupujących alkohol, a także zmiany w reklamowaniu alkoholu.

Główna różnica polega na tym, że ustawa Polski 2050 skupia się na zakazie promocji alkoholu. Lewica chce dodatkowych uprawnień dla samorządów.

Ograniczenie dostępności alkoholu. Krytyka Konfederacji, PSL chce dalszych prac

PSL chce dalszych prac i pogłębionej analizy ustaw. Natomiast Witold Tumanowicz z Konfederacji powiedział, że poselskie projekty Lewicy i Polski 2050 uderzają w prawo do prowadzenia legalnej działalności gospodarczej.

Podczas debaty o ograniczeniu dostępności do alkoholu nie zabrakło też barwnych wystąpień i porównań. Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy zapowiedziała, że jej formacja poprze oba projekty. Stwierdziła również, że gdy słyszy o "tradycji picia", to przypomina jej się "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza.

Sejm. Posłanka o przykładach z "Pana Tadeusza"

- W "Panu Tadeuszu" (...) opis polskiego pijaństwa jest wyjątkowo barwny (...). Dlaczego Horeszków dwór padł? Bo chlali codziennie. Dlaczego Soplica Jacek upadł tak nisko i stał się Robakiem? Bo chlał codziennie. Dlaczego nie udał się ostatni zajazd na Litwie? Bo szlachta się schlała dokumentnie - powiedziała posłanka.

- To są poważne polskie problemy. Zauważmy, że pijaństwo w Polsce jest problemem generującym poważne straty finansowe i społeczne - podkreśliła.

Dodajmy, że "Pan Tadeusz" nie jest zapisem prawdziwych wydarzeń. To epopeja narodowa łącząca literacką fikcję z realnym tłem historycznych wydarzeń na początku XIX wieku.

jk / polsatnews.pl / PAP