Różnego rodzaju ostrzeżenia w związku z opadami śniegu, oblodzeniem i niskimi temperaturami dotyczą 172 mln ludzi. Pogorszenie warunków atmosferycznych ma dotyczyć ponad połowy Stanów Zjednoczonych.

USA. Atak zimy. Stan sytuacji nadzwyczajnej w kilkunastu stanach

Media alarmują, że burze śnieżne mogą być katastrofalne w skutkach. Temperatury mogą spaść do poziomu niebezpiecznego dla życia, może dojść do przerw w dostawach prądu i chaosu na drogach.

Stan sytuacji nadzwyczajnej ogłosiło kilkanaście stanów oraz Waszyngton. Burmistrz amerykańskiej stolicy Muriel Bowser powiedziała, że będą to "największe opady śniegu obserwowane od dawna". W mieście ma spaść 23 cm śniegu.

Władze apelują do mieszkańców, by nie opuszczali domów bez pilnej potrzeby. Wielu Amerykanów ruszyło do sklepów po zapasy żywności, a w mediach publikowane są zdjęcia pustych półek.

Opóźnione i odwołane loty. Ambasada wydała komunikat

Do godz. 11 czasu wschodnioamerykańskiego w piątek tysiące lotów zostało opóźnionych. Axios informuje też o setkach odwołanych lotów krajowych.

Linie lotnicze wysyłają do podróżnych wiadomości z ofertą zmiany rezerwacji. Na przykład przewoźnik Delta zaproponował pasażerom, którzy planują podróż w dniach 23-25 stycznia, darmową zmianę lotu. Zaznaczono, że zmiany są konieczne w przypadku lotów do i z północnego Teksasu, Oklahomy, Arkansas, Luizjany i Tennessee.

Polaków przed nadciągającymi burzami śnieżnymi ostrzegła Ambasada RP.

"Uprzejmie informujemy, że ze względu na zapowiadane trudne warunki atmosferyczne, w poniedziałek 26 stycznia 2026 r. Ambasada RP w Waszyngtonie, w tym Wydział Konsularny i Polonii, nie będzie przyjmować gości ani klientów oraz nie będzie organizować spotkań stacjonarnych" - podano w komunikacie.

