Nasz kraj wciąż trzymany jest w uścisku mrozów. Noce są bardzo zimne i temperatury przekraczające -20 stopni Celsjusza notuje się w ostatnim czasie regularnie, głównie na północy i północnym wschodzie. Mrozy nie znikną, ale wiele wskazuje na to, że przynajmniej za dnia złagodnieją - wskazują najnowsze prognozy przygotowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nadchodzący weekend czeka nas wyraźne ocieplenie.

Nadciąga fala ciepła. Obejmie południe kraju

Wyż, który towarzyszył nam od dłuższego czasu, wkrótce odsunie się od Polski. Wraz z nim zniknie spokojna i słoneczna aura, ale też najsilniejsze mrozy. Nastąpią poważne zmiany.

- Coraz większy wpływ na pogodę będzie mieć niż, który obejmie południowo-zachodnią i południową część kraju - informuje synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W tych rejonach Polski w najbliższych dniach będzie najcieplej. Do końca obecnego i początku przyszłego tygodnia za dnia będzie tam do około trzech stopni ciepła.

WXCHARTS Polskę czeka ocieplenie. Największej anomalii można się spodziewać na południu kraju

Nie oznacza to, że mrozy znikną. Cały czas będzie zimno na północy i północnym wschodzie kraju, choć tam mrozy będą łagodniejsze niż obecnie. Do końca tygodnia będzie tam do -9, -7 st. C Między najzimniejszym a najcieplejszym obszarem będzie nawet kilkanaście stopni różnicy.

Zmiana w pogodzie nie będzie spokojna. Wraz z ociepleniem nadejdą też mniej sprzyjające zjawiska pogodowe.

Wraca śnieg, ale wymieszany z deszczem. Może być bardzo ślisko

Od piątku na południowym wschodzie trzeba się liczyć z silniejszymi opadami śniegu i nie tylko. Zarówno tam, jak i na południu, może też padać deszcz ze śniegiem i deszcz. Podobna aura, z mieszanymi opadami w wielu miejscach, utrzyma się do końca tygodnia.

Lokalnie opady deszczu mogą zamarzać na zmrożonym gruncie i powodować niebezpieczną gołoledź. Na najbliższe dni z tego powodu synoptycy IMGW przygotowują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia.

Na piątek eksperci prognozują wydanie żółtych alertów związanych z gołoledzią dla północno-wschodniej i centralnej Polski, czyli województw:

opolskiego ;

; śląskiego ;

; małopolskiego ;

; podkarpackiego ;

; lubelskiego ;

; świętokrzyskiego ;

; łódzkiego ;

; południowej połowy mazowieckiego.

Ostrzeżenia na tych terenach mogą się utrzymać również w sobotę, a w niedzielę mogą objąć dodatkowo pozostałą część Mazowsza, ale zniknąć z Opolszczyzny i Podkarpacia.

IMGW Odczujemy wyraźny wzrost temperatury, jednak na północy wciąż będzie mroźnie

Na terenach objętych tymi ostrzeżeniami szczególnie powinni uważać kierowcy i piesi, ponieważ na drogach i chodnikach może być bardzo ślisko. Odwilż w wielu miejscach może utrudnić poruszanie się.

Jak długo potrwa ocieplenie? Siarczyste mrozy nie zrezygnują

Wiele wskazuje na to, że ocieplenie nie będzie zbyt trwałe. Możliwe, że od wtorku znowu zrobi się zdecydowanie chłodniej i w ciągu dnia mrozy opanują cały kraj, a na północnym wschodzie mogą wynieść nawet kilkanaście stopni poniżej zera.

W połowie przyszłego tygodnia w nocy miejscami znowu może być około -18 st. C, a miejscami nawet jeszcze zimniej. Opady śniegu nie znikną, więc wraz z silnym mrozem stworzy to "prawdziwie" zimowe warunki.

