Steve Witkoff powiedział, że udało się poczynić postępy w rozmowach o zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą. Specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych, cytowany przez agencję Reutera, stwierdził, że do ustalenia pozostała jeszcze jedna kwestia oraz dodał, że "Ukraina ma niesamowity zespół negocjacyjny".

- Jeśli obie strony chcą rozwiązać tę kwestię, to ją rozwiążemy - powiedział Witkoff, dodając, że do tej pory zostały poczynione "duże postępy".

Witkoff dodał, że utworzenie strefy wolnocłowej na Ukrainie będzie miało "przełomowe" znaczenie dla gospodarki tego kraju. Jego słowa padły podczas spontanicznego przemówienia w trakcie śniadania poświęconego przyszłości Ukrainy, w którym wzięli udział m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Sprawa Ukrainy dyskutowana w Davos. Ludzie Trumpa spotkają się z Putinem

We wtorek Donald Trump przekonywał, że Władimir Putin oraz Wołodymyr Zełenski byliby "głupi", gdyby nie udało im się spotkać i osiągnąć porozumienia. Rutte podczas środowego spotkania powiedział, że amerykański prezydent jest oddany sprawie niepodległości i suwerenności Ukrainy oraz zaapelował, że nie można "stracić Ukrainy z pola widzenia".

Podczas środowych obrad Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) odbyło się spotkanie delegacji ukraińskiej, kierowanej przez sekretarza Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustema Umierowa, z amerykańskimi wysłannikami: Steve'em Witkoffem i zięciem Trumpa, Jaredem Kushnerem.

Witkoff zapowiedział, że wraz z Kushnerem uda się w czwartek do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem. Jak podkreślił, do rozmów dojdzie na prośbę Kremla. W dalszej kolejności wysłannicy Waszyngtonu mają przeprowadzić negocjacje ze stroną ukraińską.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow doprecyzował, że spotkanie Putina z Witkoffem oraz Kushnerem odbędzie się w czwartek po godz. 19 lub 20 czasu moskiewskiego. Będzie to pomiędzy godz. 17 a 18 w Polsce. Dodał, że strona rosyjska wysoko ocenia wysiłki Trumpa i jego zespołu na rzecz zakończenia wojny. Odmówił przy tym komentarza dotyczącego oceny, na jakim etapie są obecnie rozmowy o porozumieniu pokojowym.

Wojna w Ukrainie. Amerykański wojskowy zagrał głos

Na temat dalszych losów wojny w Ukrainie wypowiedział się także przedstawiciel prezydenta USA ds. Ukrainy, gen. Keith Kellogg, który podczas dyskusji na WEF ocenił, że jeśli Ukraina przetrwa najbliższe miesiące, to przewaga będzie po jej stronie. Emerytowany amerykański wojskowy zaznaczył przy tym, że zdaje sobie sprawę z tego, że tegoroczna zima jest "trudna".

Dodał, że w jego ocenie proces negocjacji zmierza ku końcowi. Jego zdaniem Putin wie, że nie jest w stanie wygrać wojny i zastanawia się, jak "z godnością wyjść z tej sytuacji".

