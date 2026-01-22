Wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej. Jest decyzja PE

Za wnioskiem zagłosowało 165 europosłów, przeciwko 390, a 10 wstrzymało się od głosu.

Wniosek o wotum nieufności odrzucony. Większość europosłów przeciw

Przyjęcie wniosku oznaczałoby, że cała KE musiałaby podać się do dymisji, a szefowie państw i rządów w ramach Rady Europejskiej musieliby zaproponować nowego kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji.

Zgodnie z regulaminem PE, wniosek o wotum nieufności wobec Komisji może zostać przedłożony Przewodniczącej przez jedną dziesiątą członków Parlamentu, czyli obecnie 72 posłów do PE. Głosowanie musi odbyć się w trybie imiennym i wymaga większości dwóch trzecich oddanych głosów, stanowiącej większość członków Parlamentu, aby wniosek został przyjęty.

Był to czwarty wniosek o odwołanie Ursuli von der Leyen. Poprzednie były głosowane w październiku ubiegłego roku (jeden skrajnej prawicy, a drugi skrajnej lewicy).

Umowa UE z krajami Mercosur. Parlament odesłał do TSUE

Szefowa Komisji Europejskiej musiała zmierzyć się z podobnym wnioskiem również w lipcu. Złożyła go wówczas prawicowa frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. PE także odrzucił wtedy wniosek.

Grupa Patrioci dla Europy zgłosiła wniosek o wotum nieufności wobec Komisji, kwestionując umowę handlową Unii Europejskiej z krajami Mercosur, która została zatwierdzona przez państwa członkowskie 9 stycznia i podpisana 17 stycznia w Paragwaju. Wcześniej zgodę na jej zawarcie dały państwa członkowskie UE, przy sprzeciwie Polski, Francji, Austrii, Irlandii i Węgier.

Porozumienie wprowadzi preferencje celne dla producentów niektórych produktów rolnych z krajów Mercosuru. Według szefowej KE Ursuli von der Leyen umowa może przynieść europejskiemu sektorowi motoryzacyjnemu wzrost eksportu nawet o 20 mld euro, czyli o 200 proc.

Parlament Europejski nie ratyfikował umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosur, lecz skierował ją do rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE, by sprawdzić jej zgodność z unijnymi traktatami.

"Za" w tej sprawie głosowało 334 europosłów, przeciw było 324, a 10 wstrzymało się od głosu.

