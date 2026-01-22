"Unikaj aktywności na zewnątrz". Alerty RCB dla dziewięciu województw

"Uwaga! Dziś (22.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz" - brzmi komunikat wydany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert smogowy, RCB ostrzega: Unikaj aktywności na zewnątrz

Ostrzeżenia obowiązują na terenie części województw: śląskiego (Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, powiat bielski i pszczyński), kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Grudziądz), mazowieckiego (powiat otwocki), podkarpackiego (Rzeszów, powiat rzeszowski), łódzkiego (powiat radomszczański), lubelskiego (powiat tomaszowski), świętokrzyskiego (powiat ostrowiecki), małopolskiego (powiat nowatorski i wielicki) i pomorskiego (powiat tczewski i malborski).

Obszar wysyłki został rozszerzony o powiat tczewski i malborski (woj. pomorskie). https://t.co/3QfaoV2ZGi — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 22, 2026

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu i zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

Wysokie stężenie PM10 może powodować problemy zdrowotne, m.in. podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie astmy.

Szczególnie zagrożone są osoby z dolegliwościami układu dróg oddechowych, starsze, dzieci i kobiety w ciąży.

Pogoda na czwartek, 22 stycznia

W czwartek w większości kraju dominować będzie małe zachmurzenie, choć na północy, wschodzie i południowym wschodzie okresami może ono wzrastać do umiarkowanego i dużego. Lokalnie na wschodzie oraz na Pomorzu możliwe są słabe opady śniegu.

Początkowo miejscami pojawi się silne zamglenie lub mgła, która ograniczy widzialność nawet do 500 metrów i może powodować osadzanie się szadzi.

Temperatury maksymalne będą mocno zróżnicowane - od około -12 stopni na Podlasiu i Polesiu, przez około -6 stopni w centrum, aż do 4-5 stopni na Śląsku i lokalnie w Małopolsce.

Wiatr będzie przeważnie słaby, jednak na północy i wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, a nad morzem w porywach osiągnie do 55 km/h. Wysoko w Sudetach porywy mogą dochodzić do 70 km/h.

