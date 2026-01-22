W szwajcarskim Davos doszło w czwartek do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Do rozmów miało dojść w środę, lecz przełożył je amerykański przywódca.

Po zakończeniu rozmów Trump oznajmił, że było to "dobre spotkanie". - Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj moi wysłannicy spotkają się ze stroną rosyjską, jutro odbędzie się spotkanie z Putinem. Wszyscy chcą, żeby ta wojna się skończyła - powiedział.

ZOBACZ: Zełenski powołał nowego ministra obrony. W planach wielka reforma wojskowa

Na pytanie dziennikarzy, jakie będzie przesłanie dla Putina odparł: Wojna musi się skończyć. - Mamy nadzieję, że to się skończy. Wiele osób ginie. W zeszłym miesiącu 30 tys. osób zostało zabitych. Ta wojna musi się skończyć - powtórzył.

Spotkanie Zełenski-Trump w Davos. Trwało niecałą godzinę

"Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem, owocne i merytoryczne. Omówiliśmy pracę naszych zespołów, a praktycznie codziennie odbywają się spotkania lub komunikacja. Dokumenty są teraz jeszcze lepiej przygotowane" - napisał Zełenski na platformie X.

Prezydent Ukrainy poinformował, że rozmawiano również o wzmocnieniu systemu obrony przeciwlotniczej Ukrainy w kontekście rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną tego kraju podczas surowej zimy.

ZOBACZ: Donald Trump spotkał się z Karolem Nawrockim

"Poprzednie spotkanie z prezydentem Trumpem pomogło w ochronie przestrzeni powietrznej. Mam nadzieję, że tym razem również wzmocnimy się. Podziękowałem za poprzedni pakiet rakiet dla obrony przeciwlotniczej i poprosiłem o dodatkowy. Ochrona życia, nasza wytrwałość, wspólna praca dyplomatyczna. Dziękuję!" - zaznaczył.

Sapowiedział w czwartek trójstronne spotkanie wysłanników jego kraju oraz USA i Rosji, które ma odbyć się w najbliższych dniach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Doradca Zełenskiego ds. komunikacji Dmytro Łytwyn określił wyniki rozmów jako dobre, jednak nie ujawnił żadnych szczegółów. - Ile (spotkanie) trwało, tego nie obliczaliśmy, ale było dobre - powiedział dziennikarzom. Wiadomość o początku rozmów Zełenskiego z Trumpem Interfax-Ukraina przekazała o godz. 13.23 czasu polskiego, zaś o ich zakończeniu napisała o godz. 14.16 czasu polskiego.

Negocjacje pokojowe. Dokument o odbudowie Ukrainy prawie gotowy

We wtorek Zełenski oświadczył, że pozostał w kraju w związku z kolejnym zmasowanym ostrzałem rosyjskim i pogorszeniem sytuacji w krajowym sektorze energetycznym.

Zadeklarował jednak, że uda się do Davos, jeśli będą przygotowane dokumenty o odbudowie Ukrainy.

ZOBACZ: "Traktujemy cię jak bohatera". Tusk zwrócił się do Zełenskiego

- Jeśli dokumenty będą gotowe, odbędzie się spotkanie i (moja) podróż. Jeśli będą pakiety energetyczne, a nawet spotkanie i decyzja o dodatkowej obronie przeciwlotniczej, oczywiście pojadę. Ale na razie mam wyzwanie w Ukrainie i bardzo ważne jest dla mnie teraz koordynowanie (działalności) wszystkich służb - mówił Zełenski dziennikarzom.

Dodał, że z Davos dochodzą sygnały od ukraińskiego zespołu, że dokument o odbudowie Ukrainy jest już prawie gotowy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni