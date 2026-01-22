Po zakończeniu obrad na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, dyskusja o pokoju w Ukrainie jest wciąż żywa. Tuż przed wyjazdem ze szwajcarskiego Davos, gdzie Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, ukraiński przywódca oznajmił, że rozmowy ws. zakończenia wojny będą kontynuowane w piątek i sobotę.

Teraz doniesienia te potwierdził również Biały Dom. Przedstawiciele USA, Ukrainy i Rosji spotkają się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi. Byłyby to pierwsze negocjacje z jednoczesnym udziałem dwóch stron trwającego od 2022 roku konfliktu.

Trójstronne rozmowy pokojowe. Biały Dom potwierdza

Portal Axios przekazał, że po stronie amerykańskiej w rozmowach uczestniczyć będą specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Obaj dyplomaci jeszcze w czwartek odwiedzili w Moskwie rosyjskiego przywódcę Władimira Putina. W negocjacjach weźmie udział również wiceszef Pentagonu ds. sił lądowych Dan Driscoll.

Zełenski poinformował, że podczas trójstronnego spotkania jego kraj reprezentować będą: sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow, szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji Sługa Narodu Dawyd Arachamija oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał Andrij Hnatow.

- Daj Boże, żeby wojna się zatrzymała. Mam na to nadzieję – mówił w rozmowie z dziennikarzami ukraiński przywódca.

Po czwartkowej rozmowie z Donaldem Trumpem, Zełenski oświadczył, że kwestia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy została już rozstrzygnięta. Obaj politycy zgodnie stwierdzili, że ich spotkanie w Davos przebiegło w pozytywnej atmosferze - delegacja Zełenskiego przekazała portalowi Axios, że było to jedno z najlepszych spotkań dotychczasowych negocjacji. Rozmowy pokojowe ws. Ukrainy. Kreml nie komentuje Ostatnim i zarazem najtrudniejszym elementem rozmów pokojowych jest jednak podział terytoriów. To na tym mają skupić się zaplanowane na piątek i sobotę trójstronne spotkania. Mimo zadowolenia strony amerykańskiej i ukraińskiej, brytyjski dziennik "Financial Times" zauważa, że udziału w weekendowych rozmowach nadal nie potwierdził Kreml. Wysłannik Trumpa Steve Witkoff zapewnił jednak, że po czwartkowych spotkaniach z delegacją ukraińską i rosyjską poczyniono znaczne postępy w rozmowach pokojowych. - Jeśli obie strony chcą to rozwiązać, to to zrobimy - mówił doradca prezydenta.

