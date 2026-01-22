Tomasz Siemoniak i Rafał Leśkiewicz w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
W czwartkowym "Gościu Wydarzeń" pojawią się minister członek Rady Ministrów i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także rzecznik prasowy Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Interii i Polsatnews.pl od 19:15.
Rozmowę poprowadzi Marek Tejchman.
