Tomasz Siemoniak i Rafał Leśkiewicz w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

W czwartkowym "Gościu Wydarzeń" pojawią się minister członek Rady Ministrów i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także rzecznik prasowy Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Interii i Polsatnews.pl od 19:15.

Dwaj mężczyźni w garniturach siedzą przed niebieskim tłem z widokiem na nocne miasto.
Polsat News
Rafał Leśkiewicz i Tomasz Siemoniak w "Gościu Wydarzeń"

Rozmowę poprowadzi Marek Tejchman. 

 

ps / polsatnews.pl
