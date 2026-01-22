Rewolucja w ukraińskim resorcie obrony. Odwołano pięciu wiceministrów

Polecenie odwołania wiceszefów Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikowano w dzienniku na portalu rządowym.

Jak podała agencja Ukrinform, zdymisjonowani ministrowie to Hanna Hvozdyar, Wołodymyr Zawierucha, Mykoła Szewcow, Ołeksandr Kozenko i Anatolij Kloczko.

Resort podkreślił w uzasadnieniu, że działano zgodnie z art. 9. ustawy o centralnych organach wykonawczych, który reguluje warunki odwołania wysokich urzędników państwowych. Dymisja może nastąpić m.in. na wniosek premiera lub szefa resortu ze wskazaniem przyczyny tego wniosku.

Zmiany w ukraińskim Ministerstwie Obrony

Przypomnijmy, że 14 stycznia Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła kandydaturę Mychajła Fedorowa na stanowisko ministra obrony. Propozycję wyboru go na kierownika resortu zgłosił prezydent Wołodymyr Zełenski.

We wtorek, podczas rozmowy z mediami, Fedorow poinformował, że przejrzał listy pracowników ukraińskiego MON-u, a także zapoznał się ze strukturą wydatków. - Doskonale rozumiemy, gdzie wydawane są pieniądze i na czym można zaoszczędzić - mówił.

Minister oświadczył też, że korzysta z usług trzech międzynarodowych firm, które doradzają jego zespołowi i pomagają opracować skuteczną strategię wojny z Rosją.

Szef ukraińskiego MON: Rozumiemy matematykę wojny

- Rozumiemy matematykę wojny. Wiemy, ile siły roboczej i sprzętu trafia każda jednostka, na jaką głębokość, jakie bronie są skuteczne w warunkach bojowych - powiedział Fedorow.

Jak jednocześnie zastrzegł Fedorow, wojna wymaga nie tylko poświęcania sprzętu na froncie, ale również skutecznego zarządzania, logistyki i odpowiedniego zespołu.

Mychajło Fedorow od sierpnia 2021 rok do marca 2023 roku pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra ds. transformacji cyfrowej. W 2023 roku otrzymał dodatkowe obowiązki, dotyczące m.in. edukacji i nauki. 17 lipca 2025 roku został mianowany pierwszym wicepremierem.

