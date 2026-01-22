Jeszcze przed podpisaniem dokumentu Donald Trump przekonywał w Davos, że "wielu wspaniałych ludzi chce przyłączyć się do tej Rady”. W czwartek podczas ceremonii z udziałem licznych polityków, w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego, przywódca USA podpisał dokument powołujący tę inicjatywę do życia.

Podczas inauguracji powołania Rady Pokoju Trump podkreślił, że w ciągu roku jego administracji udało się "zakończyć osiem wojen na świecie". Podziękował też Karolowi Nawrockiemu stwierdzając, że "to fantastyczny człowiek".

Trump powiedział ponadto, że ONZ ma ogromny potencjał, ale "nie realizuje go". Jak ocenił, to właśnie ta instytucja powinna zakończyć wspominane przez niego osiem wojen. Prezydent USA zaznaczył, że powołana przez niego rada może wiele osiągnąć na rzecz pokoju wspólnie z ONZ.

Rada Pokoju. Donald Trump na czele inicjatywy

Na czele gremium zasiada założycielska rada wykonawcza, której przewodzi amerykański prezydent. W jej skład wchodzą: były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, zięć Trumpa Jared Kushner, sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik USA na Bliski Wschód Steve Witkoff, Marc Rowan (dyrektor generalny firmy finansowej Apollo Global Management), Ajay Banga (prezes Grupy Banku Światowego) i Robert Gabriel (zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA).

Ofertę przystąpienia do Rady Pokoju oficjalnie zaakceptowali przywódcy m.in.: Arabii Saudyjskiej, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, Wietnamu, Węgier, Białorusi, Argentyny, Egiptu i Izraela. Zaproszenie do udziału wysłano 50 liderom.

We Francji media, powołując się na otoczenie prezydenta Emmanuela Macrona, poinformowały, że Paryż nie dołączy do inicjatywy Trumpa. Norwegia i Szwecja, które zadeklarowały poparcie dla Danii w obliczu roszczeń USA wobec Grenlandii, odmówiły dołączenia do Rady Pokoju.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że przywódca Rosji Władimir Putin został zaproszony do Rady Pokoju. Strona rosyjska nie zadeklarowała jednak swojego udziału. Także Chiny nie wystosowały oficjalnej odpowiedzi, a przywódca tego państwa Xi Jinping nie odniósł się do inicjatywy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, także zaproszony, zaznaczył, że trudno mu wyobrazić sobie, by jego kraj przystąpił do jakiejkolwiek instytucji, w której zasiada także Putin. Zełenski ma spotkać się w czwartek w Davos z Trumpem.

Wśród zaproszonych do Rady Pokoju przywódców znalazł się prezydent RP Karol Nawrocki. Potwierdził on swoją obecność na spotkaniu w Davos, na którym został podpisany akt powołujący Radę, ale - jak informował wcześniej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz - nie złożył swojego podpisu pod aktem założycielskim.

