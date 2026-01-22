Pożar hali magazynowej w Małopolsce. W akcji kilkanaście zastępów straży

Jak przekazał rzecznik małopolskiego KW PSP, zgłoszenie o pożarze trafiło do strażaków około godziny 17:20. Ogień pojawił się w jednej z hal magazynowych o wymiarach 20 na 30 metrów.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że w momencie wybuchu pożaru hala była nieczynna. Nie ma również osób poszkodowanych. W akcji gaśniczej brało udział 19 zastępów straży pożarnej.

- Pożar został opanowany, nigdzie się nie rozprzestrzenia, natomiast hala była cała w ogniu - mówił kpt. mgr Hubert Ciepły. Przy ul. Dworcowej, gdzie pojawił się ogień, strażacy dogaszają ostatnie płomienie.

Na miejsce zdarzenia dotarła już grupa chemiczna, która przeprowadzi badania jakości powietrza. Rzecznik małopolskiej straży uspokaja, że są to działania prewencyjne, mające wykluczyć ewentualne zagrożenie dla mieszkańców.

- Kilkugodzinna praca na pewno przed nami. Trzeba wszystko sprawdzić, dogasić i przelać - dodał.

Przedstawiciele gminy Trzebinia wystosowali do mieszkańców specjalny apel w związku z pożarem. Władze i służby rekomendują, aby do momentu zakończenia prac strażaków nie otwierać okien i nie wietrzyć pomieszczeń.

Strażacy apelują ponadto, by nie zbliżać się do rejonu działań i stosować się do aktualnych komunikatów służb.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni